Esporte Com saída de Coudet, Abel Braga é especulado como novo técnico do Inter

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: André Durão

Por Redação Rádio Grenal | 9 de novembro de 2020

Após as notícias que rodearam a manhã colorada de uma possível saída de Coudet, o interesse colorado no técnico Abel Braga cresce ainda mais as possibilidades de saída do argentino. O clube não oficializou a saída do técnico, mas as conversas já estão avançadas com Abel, campeão mundial pelo Inter em 2006.

Coudet pediu para deixar o Inter após receber uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha. Após o empate em 2 a 2 com o Coritiba, o argentino se reuniu com os dirigentes do clube para comunicar que estava deixando seu cargo à disposição.

A saída teve sua definição após uma entrevista com a direção na tarde dessa segunda-feira (9), o anúncio oficial ainda não foi feito mas deve sair nas próximas horas. Coudet sequer comanda o treino de logo mais, em preparação para o jogo com o América-MG, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A tendência é de que Fabio Matias, do time sub-20, seja o treinador.

O departamento jurídico do clube ainda redige a rescisão contratual para oficializar o desligamento do argentino.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte