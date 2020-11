Esporte ”Fomos surpreendidos”: em coletiva, presidente Marcelo Medeiros anuncia saída de Coudet

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

No fim da tarde desta segunda-feira (09), o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, em entrevista coletiva, anunciou a saída de Eduardo Coudet do comando técnico do time. “Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet, e de sua comissão técnica, terminou ontem após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do próprio.”

Na manhã dessa segunda-feira (9), o nome de Eduardo Coudet foi especulado, em jornais espanhóis, sobre um possível interesse do Celta de Vigo, da Espanha. O clube monitorava a situação do técnico argentino, que já não estava em bons termos com a direção, após atritos e divergências nos discursos pós-jogos.

O presidente Marcelo Medeiros, falou que a direção foi surpreendida pelo pedido de demissão do treinador, que se mostrou irrevogável e irretratável. O mandatário colorado ainda disse que tentou convencer o argentino a ficar em Porto Alegre, mas não houve sucesso. Questionado sobre um novo treinador, o dirigente afirmou que o novo técnico deve atender às condições de trabalhar até o final das três competições que o Inter ainda disputa e despistou quando foi falado o nome de Abel Braga.

“Ficamos durante um bom tempo no vestiário tentando entender os motivos dele. Hoje, pela manhã, notícias vindo da Espanha e da Argentina. Ele abriu pra nós que aceitou o convite para tentar o Celta de Vigo”, disse.

Além do presidente Marcelo Medeiros, o vice de futebol, Alexandre Barcellos, também esteve presente na coletiva e falou sobre a saída de Eduardo Coudet: “Não houve problema de relacionamento. Ele fez uma opção de trabalhar na Europa. A vida segue. O Inter é muito grande e tenho certeza que estaremos, em breve, com um treinador do tamanho do clube. Com um grupo que nos trouxe até aqui”, disse.

“Acho que atendemos, em parte, os desejos do treinador por reforços. Ele mostrava ambição, mas por outro lado, tínhamos um problema financeiro grave que limitava demais o nosso poder de negociação do mercado”, acrescentou.

O Inter volta à campo na próxima quarta-feira (11), contra o América Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

