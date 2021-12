Política Após obstrução do governo, Congresso adia votação que libera R$ 300 mi para vale-gás

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Congresso Nacional adiou análise de PL que libera R$ 300 milhões para o vale-gás. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Congresso Nacional adiou análise de PL que libera R$ 300 milhões para o vale-gás. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A sessão do Congresso Nacional desta segunda-feira (13) foi adiada após obstrução de partidos da base do governo na Câmara. Os congressistas pretendiam analisar projeto que libera R$ 300 milhões para bancar o vale-gás, auxílio aprovado no mês passado.

Diante da falta de acordo, o presidente da sessão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), anunciou que o assunto só será analisado na próxima sexta-feira (17). No mesmo dia, deputados e senadores também devem analisar vetos importantes do governo Jair Bolsonaro.

Em plenário, Ramos avisou que o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), do mesmo partido do ministro da Cidadania, João Roma, apresentou requerimento de obstrução. A pasta será o órgão responsável pelo pagamento do benefício.

“Há aqui uma solicitação de todos os líderes de partidos da base para que a sessão não ocorra hoje. Os requerimentos de obstrução, por coincidência, são do partido do ministro ao qual está vinculado o vale-gás. Então, é uma sessão que está inviabilizada por causa disso”, disse Marcelo Ramos.

Deputados e senadores ainda negociam a possibilidade de derrubada de vetos de Bolsonaro. Durante a semana, líderes vão tentar chegar a um acordo sobre o assunto.

Há pontos sensíveis ao governo, como o veto a trechos do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional (LSN), além da rejeição à projeção de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral de 2022.

Também deve ser analisada a decisão de Bolsonaro que barrou a distribuição de absorventes gratuitos a estudantes de baixa renda, além dos vetos à Medida Provisória (MP) da privatização da Eletrobras.

