Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

A OVL fará transmissão do Concerto no seu perfil no Instagram (@orquestravillalobos). Foto: Reprodução A OVL fará transmissão do Concerto no seu perfil no Instagram (@orquestravillalobos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quatorze músicos da Orquestra Villa-Lobos estão ensaiando, há semanas, para a última apresentação da OVL em 2021 na próxima quarta-feira (15). O palco já é conhecido: Rua dos Andradas, 1223, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Foi na Vitrine da Fundação Força e Luz que a Orquestra se apresentou pela primeira vez no ano, no mês de julho, depois da interrupção forçada pela pandemia. No concerto de dezembro, o grupo contará com naipes de flauta doce (soprano, contralto e tenor), cordas (violino, viola e violoncelo), harmonia (teclado, violão, cavaquinho, baixo elétrico) e percussão. O Programa terá músicas de Heitor Villa-Lobos, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Noel Rosa, Assis Valente, Pixinguinha, Lennon e McCartney, Stevie Wonder, encerrando com canções de Natal.

“Vamos encerrar 2021 do jeito que começamos o ano, pois o primeiro concerto da Orquestra foi no Espaço Força e Luz, quando reunimos um grupo de sete músicos e oferecemos, aos que passavam na Rua da Praia, um repertório eclético. Abrir e fechar a temporada com essa modalidade de concerto nos mostra que, mesmo com os desafios da pandemia, conseguimos manter a nossa essência viva, que é fazer música. Além disso, é um momento de oferecer aos porto-alegrenses um presente de Natal pelo apoio que recebemos na mobilização que culminou com a retomada do convênio com a prefeitura da capital”, comemora a regente e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos, Cecília Rheingantz Silveira.

Durante o Concerto da Vitrine com músicas natalinas, estarão à venda no local produtos do Allegro, Bazar da OVL, que conta com ecobags feitas à mão; cadernetas exclusivas assinadas pelo designer Bento Abreu; canecas com criação da Arte, Poesia e Café; aromatizadores de ambiente e camisetas. Todo o valor da comercialização dos produtos é revertido para a Orquestra. O Concerto na Vitrine será transmitido ao vivo pelo perfil da OVL no Instagram (@orquestravillalobos) e conta com o apoio da Fundação Força e Luz, de parceiros e do Relief Fund for Organizations in Culture and Education 2021 – fundo alemão que visa reduzir os impactos da pandemia em projetos culturais e educacionais.

Mais sobre a Orquestra Villa-Lobos

A Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical desenvolvido desde abril de 1992 junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, na periferia de Porto Alegre (RS). Sob a regência de Cecília Rheingantz Silveira, também idealizadora e coordenadora do programa, a Orquestra lançou dois CDs (o Trenzinho do Caipira, de 2002, e Olhos Coloridos, de 2008), um livro (Orquestra Villa-Lobos – Música que Transforma, de 2012) e um DVD (Orquestra Villa-Lobos ao Vivo, de 2013, e Paz & Amor, de 2011).

Ao longo de quase 30 anos, a Orquestra já fez mais de 1,3 mil concertos, que foram assistidos por mais de 350 mil pessoas. Além disso, o programa recebeu menções importantes de instituições ligadas à música, à cultura e à educação, se consolidando como uma das principais iniciativas da área no Brasil. O mais recente reconhecimento veio em novembro de 2020, quando, com Afrika, conquistou o Prêmio Açorianos de Música 2019-2020 na categoria Espetáculo do Ano.

