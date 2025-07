Brasil Após operação contra o pai, Flávio Bolsonaro pede que Trump suspenda tarifaço contra o Brasil

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Pelas redes sociais, Flávio disse que o “justo” seria Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e, no lugar disso, aplicar sanções individuais “em quem persegue cidades e empresas americanas”. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Horas após a operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, defendeu nesta sexta-feira (18/7) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspensa o tarifaço imposto ao Brasil.

Pelas redes sociais, Flávio disse que o “justo” seria Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e, no lugar disso, aplicar sanções individuais “em quem persegue cidades e empresas americanas”.

“O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego”, escreveu Flávio em sua conta oficial do X.

Após a repercussão negativa da mensagem, Flávio apagou a postagem. À coluna o senador explicou que achou melhor apagar, porque o tarifaço é algo que não está no “nosso controle”.

“É o tipo da coisa que não tá no nosso controle. O Trump faz o que tá na cabeça dele. Achei melhor tirar”, argumentou Flávio.

Operação

Bolsonaro foi alvo de operação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que apura os crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional.

Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Além da tornozeleira e do recolhimento domiciliar, as medidas cautelares contra o ex-presidente também incluem a proibição de falar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo aproximar-se de embaixadas), com os outros réus e investigados e proibição de acesso a redes sociais.

O New York Times divulgou a informação passada pelo advogado de Bolsonaro, confirmando o uso da tornozeleira eletrônica e o impedimento de usar as redes sociais ou se comunicar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

O jornal americano The Washington Post destacou que o ex-presidente será obrigado a usar tornozeleira eletrônica, creditando a assessoria dele.

“A medida ocorreu enquanto a Polícia Federal realizava buscas em sua casa e na sede de seu partido em Brasília, segundo pessoas familiarizadas com a ordem judicial”, escreveu o jornal. As informações são dos portais Metrópoles e CNN.

