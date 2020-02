Celebridades Após platinar os cabelos, Wesley Safadão surge de madeixas roxas

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Cantor recebeu elogios dos fãs Foto: Reprodução/Instagram Cantor recebeu elogios dos fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão está indo pelo mesmo caminho de Neymar: mudando de visual toda hora. Após o cantor platinar os fios, ele radicalizou ao pintar de roxo.”Responde aí, cansou ou aguenta mais carnaval?”, escreveu Safadão na legenda da foto.

Safadão está ainda em clima de carnaval e, por isso, as constantes mudanças no visual. Após compartilhar as novas madeixas em seu perfil no Instagram, ele recebeu vários elogios de seus seguidores e fãs. “‘Tá’ com a cor do cabelo igual a daquelas senhoras de 80 anos”, disse um seguidor brincando. “‘Tá’ muito ousado viu… mas eu gostei”, comentou outro.

