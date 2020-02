Celebridades Justiça nega pedidos de Rose Miriam e dá segunda vitória a família de Gugu

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, teve seus pedidos negados Foto: Reprodução/Instagram

A batalha judicial entre a família do apresentador Gugu Liberato e Rose Miriam ganhou um novo capítulo. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ricardo Feltrin, a Justiça de São Paulo confirmou pela segunda vez a validade do testamento de Gugu, que morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente doméstico nos Estados Unidos.

Com isso, trata-se de uma nova vitória da família de Gugu. Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, teve seus pedidos negados. A defesa da médica irá recorrer da decisão. O colunista informa ainda que Nelson Willians, advogado de Rose, considera que “o desembargador analisou o recurso de forma superficial”.

Pelo testamento assinado e lavrado em 2011, os três filhos de Gugu ficarão com a maior parte da herança. O restante seria dividido entre seus sobrinhos. A mãe, dona Maria do Céu, terá uma pensão vitalícia.

Por fim, Feltrin informa que a decisão foi do desembargador Galdino Toledo, que ainda teria identificado um conflito de interesses entre as mães e seus filhos porque, para ele, Rose Miriam reclama a parte dos filhos na herança. O juiz também incluiu na decisão que o contrato assinado entre Gugu e Rose não indica vontade de viverem sob mesmo teto, como casal.

