Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Região de Alto Paraná foi fortemente afetada pelo novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

O governo paraguaio flexibilizou a quarentena rígida que havia imposto em Alto Paraná – um departamento que faz divisa com o Brasil e foi fortemente afetado pelo novo coronavírus –, após uma noite de protestos que deixou dezenas de detidos.

O ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, disse que combinou com o departamento, situado na zona da Tríplice Fronteira com o Brasil e a Argentina, suavizar a medida anunciada na véspera, que visava a conter a disseminação do vírus e aliviar os serviços de saúde.

O anúncio de quarta-feira (29) sobre o retrocesso para a Fase Zero do isolamento causou revolta entre os habitantes de Ciudad del Este, capital departamental e principal centro comercial do país, que se reuniram para protestar no centro da localidade.

Imagens de veículos de mídia locais mostraram um grupo de manifestantes atacando um caminhão, que acabou em chamas, perto da ponte internacional com o Brasil, forçando a entrada em uma instalação comercial, onde ocorreram saques. A polícia deteve cerca de 60 pessoas, disse a procuradoria.

Após reunião com autoridades regionais, Mazzoleni disse que agora os negócios terão autorização para operar durante o dia. “Existem, porém, estabelecimentos arriscados que combinamos não incluir nestas duas semanas, como serviços de restaurantes e academias de ginástica”, afirmou.

A maior parte do restante do país retomou a atividade econômica, mas grandes eventos continuam proibidos, as aulas presenciais suspensas e as fronteiras fechadas.

O Paraguai acumula 4.866 casos do novo coronavírus e 46 mortos. Segundo dados oficiais, Alto Paraná concentra mais de 40% dos casos e 33% das mortes.

Eleições adiadas

O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai anunciou no início desta semana, devido à pandemia da Covid-19, adiou para 10 de outubro de 2021 as eleições municipais agendadas para novembro próximo.

Os cidadãos registrados poderão eleger prefeitos e membros de conselhos departamentais para o período 2021-2025 em 259 municípios naquele dia.

As eleições internas dos grupos políticos foram marcadas para 20 de junho de 2021, informou o tribunal.

No Paraguai, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, o registro de eleitores ocorre automaticamente quando os cidadãos atingem a idade de 18 anos.

Treinamentos no Uruguai

Proibidos de voltar aos treinos enquanto durar a quarentena na Argentina, os times do país que disputam a Libertadores da América estão preocupados com o pouco tempo de preparação para o retorno dos jogos no torneio continental, previsto para a terceira semana de setembro. E uma das opções para antecipar o início dos treinamentos é uma mudança para o Uruguai, onde as atividades esportivas já estão liberadas.

De acordo com o site “TyC Sports”, o vice-ministro de Saúde Pública do país, José Luis Satdjian, não fez objeção a uma possível mudança, apenas destacando as medidas preventivas necessárias.

“Em caso de se concretizar (a mudança), vamos recebê-los com alegria”, disse Satdjian. “Tem que ser com todas as garantias, não só para as pessoas que estão no Uruguai, mas também para as que vêm do estrangeiro”, afirmou o político, explicando as medidas para quem entra no Uruguai:

“Têm que fazer um teste PCR até 72 horas antes de ingressar no país, e se dirigir em um veículo particular, não em transporte coletivo, até um ponto onde devem permanecer sete dias em quarentena, e então fazer outro teste PCR.” Ainda de acordo com o “TyC Sports”, Boca Juniors e Defensa y Justicia já iniciaram negociações informais com clubes uruguaios para uma eventual pré-temporada. Mas, de acordo com Satdjian, ainda não houve um pedido formal de entrada no país.

