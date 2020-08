Mundo Argentina prorroga quarentena obrigatória no país devido ao aumento de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

O anúncio foi feito pelo presidente Alberto Fernández nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução)

A Argentina prorrogará uma quarentena obrigatória até o dia 16 de agosto conforme aumentam os casos de coronavírus no país, anunciou o presidente Alberto Fernández nesta sexta-feira (31), segundo a agência de notícias Reuters. A quarentena, que é mais rígida na capital Buenos Aires, deveria terminar no domingo.

A Argentina viu seu número de casos disparar nas últimas semanas, e registrou um recorde diário de 6.377 casos novos na quinta-feira (30). Atualmente, o país soma 185.373 casos confirmados e 3.466 mortes, de acordo com os dados governamentais mais recentes.

“O grande problema que tivemos nos últimos 15 dias é que relaxamos, sentimos que ele estava contido… peço a vocês que nos ajudem e se unam a nós”, disse Fernández em uma coletiva de imprensa na qual anunciou a prorrogação.

A Argentina está em quarentena desde 20 de março, mas restrições já haviam sido amenizadas em muitas partes do país.

No dia 17 de julho, Fernández anunciou um plano para o país voltar gradualmente à vida normal em vários estágios. A recreação ao ar livre foi permitida, e lojas, cabeleireiros e alguns serviços profissionais reabriram mais cedo em Buenos Aires no início do mês.

A capital tem uma das maiores concentrações de casos novos, assim como a província de Buenos Aires. A maioria dos edifícios de escritórios e salões de restaurantes continuam fechados. As informações são da agência de notícias Reuters.

