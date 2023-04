Brasil Após questionamento do governo, Twitter apaga 400 posts sobre violência em escolas

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











No início da semana, o Twitter foi criticado pelo governo e por usuários por manter publicações com conteúdo extremista. Foto: Reprodução No início da semana, o Twitter foi criticado pelo governo e por usuários por manter publicações com conteúdo extremista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estimativa do Ministério da Justiça aponta que o Twitter apagou mais de 400 posts com conteúdo sobre violência nas escolas. As postagens foram removidas após a pasta questionar a plataforma sobre a permanência desses conteúdos no ar.

No início da semana, o Twitter foi criticado pelo governo e por usuários por manter publicações com conteúdo extremista.

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, notificou redes sociais se adéquem às novas regras para combater a disseminação de conteúdo violento e deu prazo de 72 horas para que enviem um relatório sobre as medidas tomadas para monitorar, limitar e restringir os conteúdos que incitem violência contra escolas e estudantes.

Pela publicação, os administradores terão até duas horas para remover conteúdo violento. Em último caso, a plataforma que não se adequar às regras poderá ser suspensa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/apos-questionamento-do-governo-twitter-apaga-400-posts-sobre-violencia-em-escolas/

Após questionamento do governo, Twitter apaga 400 posts sobre violência em escolas

2023-04-14