Após a vitória do Grêmio diante do ABC por 2 a0, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, explicou a formação inédita com três zagueiros que usou na partida. O treinador ainda confirmou que não conseguiu treinar este novo formato, mas ainda conseguiu fazer ajustes durante o jogo.

Segundo Renato, o treinador montou a equipe espelhando o ABC e para segurar a bola área do adversário.

“Eles tinham uma bola aérea forte. Por isso joguei com os três zagueiros. Conversei com eles. Não teve tempo para treinar. Por não ter tempo para treinar, até que se comportaram muito bem”, disse o comandante gremista.

Renato Portaluppi ainda destacou que estudou o adversário e optou por mudar o time do Grêmio em cima dos jogadores que não poderiam participar do jogo de ida. Dos nomes não relacionados, Suárez foi o desfalque mais importante. O treinador destacou que o camisa 9 apresentou dores no joelho e que jogou a final do Gauchão medicado.

“Suárez na véspera da viagem, conversando com ele. No domingo ele tinha se queixado de dor no joelho. Jogou através de remédio a final e no dia seguinte se queixou. Então era arriscado”, disse Renato.