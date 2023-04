Para a estreia do Brasileirão, o Inter terá novas baixas para a partida contra o Fortaleza. Mercado e Luiz Adriano estão fora da delegação que já está no Ceará. O lateral-direito Mário Fernandes segue ausente em recuperação física.

O zagueiro e o centroavante apresentaram desgaste físico e ficaram em Porto Alegre. Moledo deve entrar na vaga do Mercado para formar a dupla junto com Vitão. Já no lugar do camisa 9, o ataque será formado por Pedro Henrique e Wanderson.

Mário Fernandes, que poderia ser a novidade da lista de relacionados, ficou na Capital para finalizar a parte física após lesão na coxa direita. Bustos ainda segue no departamento médico e Matheus Dias ou Igor Gomes podem ser os titulares. Gabriel Barros, que completa o trio de reforços recentes, não viajou porque espera ser regularizado.

Jean Dias e Rômulo são as novidades entre os relacionados. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.