Política Após resistência do governo, Justiça Eleitoral suspende tratativas para ter União Europeia como observadora das eleições

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

TSE aprovou em dezembro a regulamentação do instituto das federações partidárias para aplicação nas eleições de 2022. Foto: Roberto Jayme/Divulgação TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu interromper tratativas para ter a União Europeia atuando como observadora internacional das eleições presidenciais de outubro. O recuo ocorreu após representantes diplomáticos do governo de Jair Bolsonaro apontarem resistência à medida. Em nota divulgada no mês passado, o Ministério das Relações Exteriores apontou não “ser tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte”.

Interlocutores do TSE, contudo, afirmam que a opção pela paralisação das conversas atende a um critério técnico, e não político. Em nota divulgada após a publicação de reportagem pelo O Globo, a Corte eleitoral informou que após “conversas preliminares com representantes da União Europeia”, constatou que não estavam presentes “todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral, que inclui a visita de dezenas de técnicos e trata de diversos temas relacionados ao sistema eleitoral”.

O convite à União Europeia, inédito, faz parte da estratégia do TSE de chamar entidades internacionais para observar o processo eleitoral no País. A Organização dos Estados Americanos (OEA), a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES), o Parlamento do Mercosul (Parlasul), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) estão na lista de instituições que devem enviar representantes para acompanhar a votação em solo brasileiro.

“Nos próximos meses, se for verificada a necessidade e o interesse de ambos os lados, poderá haver uma participação mais reduzida e de caráter técnico de membros da UE no período eleitoral”, disse a Corte.

A medida tem como pano de fundo a tensão entre TSE e Bolsonaro, que costuma colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral no País. Por mais de uma vez, o presidente já afirmou que houve fraude nas eleições de 2018, quando foi eleito, mas sem nunca ter apresentado qualquer prova.

Um ministro do TSE ouvido reservadamente pelo O Globo aponta que, apesar da suspensão das tratativas pela Corte Eleitoral com o bloco europeu após a sinalização negativa do Itamaraty, os contatos bilaterais entre os organismos internacionais seguem ativos. Segundo esse magistrado, a presença de vários observadores europeus é tida como certa, assim como ocorreu em eleições anteriores, quando a própria OEA enviou representantes ao país.

Um outro magistrado do TSE disse à reportagem que a suspensão das conversas com a União Europeia não foi percebida internamente como um prejuízo aos esforços da Corte. Segundo esse ministro, a presença de entidades conhecidas pelo acompanhamento de eleições, como o Carter Center, têm mais impacto técnico do que a UE.

Os observadores internacionais são organizações estrangeiras que, ao final do processo, produzem relatórios com todas as informações colhidas durante os pleitos.

No início de fevereiro deste ano, a Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos divulgou um relatório em que destacou o aumento da violência nas eleições de 2020, com alta de ocorrências contra candidatas e candidatos. O documento foi entregue ao então presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, durante evento na sede da OEA, em Washington.

Em 2020, observadores internacionais da OEA acompanharam a realização dos dois turnos das eleições. A missão considerou inaceitável o uso da violência e afirmou no relatório que “a rejeita enfaticamente em qualquer circunstância, especialmente na democracia”. O documento expressa preocupação pelo ambiente de medo e intimidação que impede eleitoras e eleitores, assim como candidatas e candidatos, de se envolverem na política.

