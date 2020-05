Porto Alegre Após retomarem atividades, os shoppings de Porto Alegre apresentam à prefeitura os seus planos de prevenção ao coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Estabelecimentos devem assegurar uma série de medidas para clientes e funcionários. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Menos de uma semana após receberem autorização de reabertura, nesta quinta-feira (28) os 15 shopping centers de Porto Alegre e o CPC (Centro Popular de Compras, popularmente conhecido como “Camelódromo”), apresentaram à prefeitura os seus planos detalhados de prevenção ao contágio por coronavírus. As medidas incluem medição de temperatura corporal dos frequentadores e redução das vagas de estacionamento.

O retorno das atividades nesses locais foi permitido mediante uma série de condições indicadas no decreto municipal 20.583, como o respeito a regras de higienização e de funcionamento dos serviços de alimentação, restrição ao número de consumidores atendidos de forma simultânea, distanciamento mínimo de 2 metros entre os presentes e fornecimento de máscaras de proteção aos trabalhadores para o deslocamento em transporte coletivo.

Nos documentos entregues à prefeitura também estão listadas ações de caráter educativo, tais como a distribuição de cartazes informativos pelos estabelecimentos. Estão previstos ainda o uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) pelos colaboradores, delimitação de espaço entre mesas e cadeiras nas praças de alimentação e controle do uso de elevadores e escadas-rolantes.

“Agradecemos o empenho das administrações dos shoppings da cidade, que entendem a importância de prevenir e garantir a saúde e a segurança dos seus clientes e trabalhadores, proporcionando cuidados além do que foi solicitado”, manifestou-se o prefeito Nelson Marchezan Júnior, por meio da página oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

A vigilância nos shoppings centers faz parte do trabalho do Escritório de Fiscalização, composto por agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Procon de Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Guarda Municipal e Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana).

Canoas

Em Canoas (Região Metropolitana), após o número de casos positivos de coronavírus passar de 100, a prefeitura determinou o fechamento das praças, restaurantes, lancherias e estabelecimentos do comércio (incluindo shoppings) nos domingos e feriados, a partir deste fim de semana. Já nos supermercados o horário de funcionamento será limitado até as 13h nesses dias.

Conforme o Executivo municipal, a medida tem por finalidade dificultar a expansão local da pandemia e conscientizar a população para que não relaxe o cumprimento das diretrizes sanitárias de prevenção à Covid-19.

(Marcello Campos)

