Colunistas Após reunião com presidente da Argentina, Lula sugere “integração produtiva”

Por Flavio Pereira | 27 de junho de 2023

Presidentes Lula e Alberto Fernández discutiram ontem pauta de "integração econômica" entre os dois países. (Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Depois da reunião a portas fechadas com o seu colega argentino Alberto Fernández, o presidente Lula, em declaração conjunta, afirmou a crença em valores que parecem bem distante dos dois países, ao afirmar que “compartilhamos valores indispensáveis no mundo de hoje, compartilhamos o compromisso com a democracia e os direitos humanos, com a erradicação da fome e da pobreza e do desenvolvimento sustentável”. Lula deu sinais de que, em nome da integração, vai mesmo socorrer a Argentina, cuja economia foi levada à bancarrota pelo atual governo de esquerda:

“A Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Construímos uma relação baseada na troca de bens de alto valor agregado e na integração produtiva de nossas economias. Nossos investimentos recíprocos são responsáveis por quase cem mil empregos.”

Governo Lula vai divulgar lista dos “ricos” beneficiados por incentivos fiscais

O Governo Federal projeta, em breve, divulgar uma lista que chama internamente de caixa preta dos incentivos fiscais contendo a relação de todos os “ricos” – na visão da esquerda – beneficiários de incentivos que certamente geraram empregos. Será o primeiro passo antes de definir de quem vai tirar e de quem vai manter o benefício até o inicio de outubro. Os cortes já valerão para 2024, obrigando pessoas jurídicas listadas a voltarem a pagar imposto “cheio” já em 2024.

Ditadores e adoradores da esquerda se reúnem em Brasília

O Palácio do Planalto confirmou ontem (26) que o presidente Lula vai participar da cerimônia de abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo, na noite da próxima quinta-feira (29), em um hotel de Brasília. O Foro de São Paulo, que reúne o que há de mais atrasado da esquerda latino-americana, será uma reunião de governantes de esquerda e mestres da corrupção de ditaduras de países falidos do continente. Uma das “atrações” do encontro, será o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo qual o Departamento de Justiça americano oferece um prêmio de US$ 15 milhões pela sua captura, e acusa formalmente por “narcoterrorismo”. Segundo promotores, Maduro liderou cartel em conjunto com guerrilheiros colombianos para “inundar os Estados Unidos com cocaína”. Um prato cheio para os caçadores de recompensas.

Em Gramado, prefeitura acusa vereador de “sentar em cima” do projeto “tarifa zero”

Uma nota da Prefeitura de Gramado, distribuída na última sexta-feira (23), magoou os vereadores da cidade. Na nota, a prefeitura adverte que os usuários do transporte coletivo podem ser prejudicados pela demora na aprovação de um projeto que concede isenção da passagem nos fins de semana de julho, novembro e dezembro. Na nota, a Prefeitura acusa diretamente o relator da Comissão de Mérito, vereador Rodrigo Paim (MDB), que não teria comparecido a reunião da Comissão, “e tampouco entregou o relatório, o que poderá ocasionar um prejuízo aos usuários de ônibus do Município que não poderão utilizar este benefício no primeiro final de semana de julho”.

Na réplica, vereadores “magoam” e exigem retratação pública do prefeito

A nota da Prefeitura causou mal estar na Câmara que, movida pelo natural espírito de corpo, defendeu o vereador – Rodrigo Paim – repudiando “a postura deselegante e irresponsável do Departamento de Comunicação e Imprensa e afirma que não irá tolerar intimidações e distorções sobre a tramitação de projetos na Casa Legislativa, bem como distribuir conteúdos tendenciosos em relação a uma medida respaldada pela própria legislação”. Em outro tópico, a Câmara de Vereadores vai mais longe – bem longe – e “exige que a Prefeitura Municipal de Gramado se retrate publicamente nos mesmos canais em que divulgou o release com conteúdos inverídicos”.

Na real: o projeto tarifa zero está mesmo parado na Câmara de Gramado, devido a uma disputa de beleza entre vereadores e o prefeito pelo ganho politico da medida.

Tribunal de Justiça do RS poderá ter o primeiro ex-presidente da OAB nomeado Desembargador

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul poderá contar pela primeira vez com um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no seu quadro de Desembargadores. Ontem (26), o órgão especial do TJ definiu a lista tríplice para o cargo de desembargador pelo Quinto Constitucional. O ex-presidente da OAB-RS Marcelo Bertoluci ficou em primeiro lugar, após receber 22 votos. Os outros dois nomes selecionados para concorrer à vaga foram: Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira, com 19 votos, e Fabiana Azevedo da Cunha Barth, com 13 votos. Bertoluci tem uma trajetória de 29 anos de advocacia penal ininterrupta, reconhecido no meio jurídico pela alta capacidade técnica, perfil agregador e discrição. Mestre e doutor, leciona Direito Penal na Escola de Direito da PUCRS, há 23 anos e também lecionou por muito tempo na Escola Superior da Magistratura (Ajuris) e na Escola Superior do Ministério Público (FMP). A lista tríplice foi encaminhada ao governador Eduardo Leite, por ofício eletrônico. Caso seja escolhido por Eduardo Leite nos próximos dias, Marcelo Bertoluci será o primeiro ex-presidente da história da OAB-RS nomeado como desembargador do TJRS, via Quinto Constitucional.

