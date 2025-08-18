Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Após reunião com Trump, Putin telefona para Lula e avalia o encontro como positivo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam ao fim da guerra na Ucrânia

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam ao fim da guerra na Ucrânia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (18), um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Durante a ligação, que durou 30 minutos, os dois trataram da reunião do líder russo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliada como “positiva” por Putin.

O russo se reuniu com Trump no Alasca, na sexta-feira (15), para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

“Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China”, afirmou o Palácio do Planalto em comunicado.

“O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia”, prosseguiu o Planalto.

Já o governo russo afirmou que Lula destacou a importância das informações que lhe foram transmitidas, incluindo o trabalho que está sendo realizado no Grupo de Amigos da Paz na Ucrânia, copresidido pelo Brasil.

O Kremlin também informou que os líderes expressaram interesse na cooperação entre Brasil e Rússia. “Foi confirmado o interesse mútuo no desenvolvimento do diálogo russo-brasileiro, bem como na estreita cooperação no âmbito do Brics”, afirmou o governo da Rússia.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões
Ulbra celebra 53 anos
https://www.osul.com.br/apos-reuniao-com-trump-putin-telefona-para-lula-e-avalia-o-encontro-como-positivo/ Após reunião com Trump, Putin telefona para Lula e avalia o encontro como positivo 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Após alerta da Casa Branca, presidente da Ucrânia usa roupa formal, mas sem gravata, e ganha elogio
Brasil Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS
Inter Há 15 anos, o Inter conquistava o bicampeonato da América e pintava o continente de vermelho
Grêmio Torcedores se revoltam com arbitragem em Atlético-MG x Grêmio no Campeonato Brasileiro
Mundo “Não é o fim do caminho”: Os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia, diz Trump
Rio Grande do Sul Governo gaúcho certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024
Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”
Porto Alegre Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre
Grêmio Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão
Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores
Pode te interessar

Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”

Política Em entrevista ao The Washington Post, Alexandre de Moraes diz que não vai recuar “nem um milímetro” em suas decisões contra Bolsonaro

Brasil Para o ministro da Previdência Social, a comissão do Congresso que investigará as fraudes contra aposentados não trará ganhos para a sociedade, pois não descobrirá nada além do que já foi apurado

Política Filhos de Bolsonaro afirmam que governadores de direita se comportam como ratos