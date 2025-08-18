Política Após reunião com Trump, Putin telefona para Lula e avalia o encontro como positivo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam ao fim da guerra na Ucrânia Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam ao fim da guerra na Ucrânia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (18), um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Durante a ligação, que durou 30 minutos, os dois trataram da reunião do líder russo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliada como “positiva” por Putin.

O russo se reuniu com Trump no Alasca, na sexta-feira (15), para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

“Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China”, afirmou o Palácio do Planalto em comunicado.

“O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia”, prosseguiu o Planalto.

Já o governo russo afirmou que Lula destacou a importância das informações que lhe foram transmitidas, incluindo o trabalho que está sendo realizado no Grupo de Amigos da Paz na Ucrânia, copresidido pelo Brasil.

O Kremlin também informou que os líderes expressaram interesse na cooperação entre Brasil e Rússia. “Foi confirmado o interesse mútuo no desenvolvimento do diálogo russo-brasileiro, bem como na estreita cooperação no âmbito do Brics”, afirmou o governo da Rússia.

