Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Economia Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

O tíquete médio dos presentes chegou a R$ 509, segundo o Sindilojas

Foto: Freepik
O tíquete médio dos presentes chegou a R$ 509, segundo o Sindilojas. (Foto: Freepik)

As vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superaram a movimentação financeira estimada pelos lojistas para a data, injetando mais de R$ 200 milhões no comércio, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Sindilojas Poa (Sindicato dos Lojistas do Comércio da Capital).

O tíquete médio dos presentes chegou a R$ 509, acima da expectativa de intenção de compras projetada pelo setor, de R$ 250. Já em relação ao volume de vendas, para quase 60% dos lojistas o movimento aumentou ou se manteve igual em relação ao ano passado.

Esse cenário é consideravelmente positivo, tendo em vista que o Dia dos Pais de 2024 foi fortemente influenciado pelas reposições das perdas da enchente, das doações e dos auxílios governamentais, além do consumo reprimido das datas comemorativas anteriores.

Ainda assim, 53% dos varejistas porto-alegrenses afirmaram que suas expectativas de faturamento para a data foram atingidas, um pequeno aumento em relação aos 51% de 2024. Entre os lojistas que apontaram aumento nas vendas, a principal justificativa é o investimento em estratégias diferenciadas, como promoções e descontos, além da procura do cliente por itens mais caros.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, destacou a importância do resultado das vendas do Dia dos Pais, apesar do cenário econômico desafiador. “O Dia dos Pais mostrou mais uma vez a força e a resiliência do nosso comércio. Ver que a maioria dos lojistas conseguiu manter ou aumentar as vendas é motivo de satisfação, e muito melhor é ver que a maioria teve suas expectativas atendidas. Isso é fruto de muito trabalho, promoções bem planejadas e criatividade para atrair o cliente, seja na loja física ou no on-line. O varejo de Porto Alegre segue firme, se adaptando e mostrando que, com estratégia e dedicação, é possível transformar cautela em bons resultados”, afirmou o dirigente.

tags: boas noticias

Prévia do PIB brasileiro cai em junho, mas acumula crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano
