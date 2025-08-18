Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Prévia do PIB brasileiro cai em junho, mas acumula crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Os dados do IBC-Br foram divulgados pelo Banco Central

Foto: Agência Brasil
Os dados do IBC-Br foram divulgados pelo Banco Central. (Foto: ABr)

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, registrou crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores.

O índice foi calculado após ajuste sazonal – uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Apesar da expansão, o resultado indica uma forte desaceleração da economia. Isso porque, no primeiro trimestre, o IBC-Br teve um crescimento bem maior, de 1,5%.

O setor de serviços (0,7%) foi o principal “motor” do ritmo de crescimento da economia no segundo trimestre deste ano, conforme o BC.

Em junho, na comparação com o mês anterior, o IBC-Br registrou contração de 0,1%. Mesmo assim, houve melhora na comparação com maio, quando o indicador teve retração de 0,7%.

Entre os fatores que mais pesaram para o resultado, estão a agropecuária (-2,3%) e a indústria (-0,1%). Na comparação com junho de 2024, a prévia do PIB teve alta de 1,4% (sem ajuste sazonal).

