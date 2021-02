Brasil Após salvar filho e sobrinho, brigadiano de Canoas morre afogado na Praia do Rosa, em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Soldado trabalhava no 15° Batalhão de Polícia Militar de Canoas Foto: Divulgação Soldado trabalhava no 15° Batalhão de Polícia Militar de Canoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O policial Luis Fernando de Abreu Fagundes, do 15° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, morreu afogado, no início da tarde deste sábado (06), na Praia do Rosa, em Santa Catarina.

A morte do soldado, de 41 anos, ocorreu quando ele entrou no mar para salvar o filho e o sobrinho, que se afogavam. Após resgatar os dois no encontro do mar com a lagoa, Fagundes não conseguiu retornar à faixa de areia. O brigadiano estava de férias com a família.

“É com profundo pesar que a Brigada Militar informa o falecimento do soldado Luis Fernando de Abreu Fagundes, de 41 anos de idade, lotado no 15° BPM desde sua formação de soldado no ano de 2006, atualmente servia na 3° Cia. O Sd Fagundes faleceu vítima de afogamento ao salvar seu filho e seu sobrinho na Praia do Rosa, em Santa Catarina, durante duas férias”, afirmou a Brigada Militar em nota.

