Brasil Após seis anos, a produção brasileira de veículos em fevereiro retoma números pré-pandemia

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Período teve 217,4 mil novas unidades, conforme relatório de entidade do setor. (Foto: EBC)

A produção de carros no Brasil atingiu a marca de 217,4 mil unidades em fevereiro, maior patamar em seis anos e que marca a retomada da indústria a níveis próximos aos observados no período pré-pandemia. Em 2019, o setor havia produzido 257,9 mil unidades. Os dados foram divulgados nessa sexta-feira (14) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em relação a fevereiro de 2024, quando foram fabricados 189,7 veículos leves, o crescimento foi de 14,6%. Já ao se considerar os números dos dois primeiros meses deste ano, que teve 392,9 mil unidades produzidas, a alta foi de 14,8%, na mesma base de comparação. Nesse último caso, trata-se do melhor desempenho para o período desde 2021.

“O mercado continua em crescimento. Em fevereiro, a média diária [de emplacamentos] subiu 19% em relação a janeiro, e as vendas diretas cresceram 329%”, contextualiza Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

Além disso, o número de automóveis vendidos avançou 9% no primeiro bimestre deste ano em relação aos dois primeiros meses de 2024. O resultado, de acordo com a entidade, reflete o crescimento nas exportações de veículos.

No mercado doméstico, por outro lado, o dirigente afirma que 70% dos veículos são financiados, enquanto 30% são comprados à vista. Com isso, o executivo indica que o avanço da taxa básica de juros (Selic) visto nos últimos meses também preocupa o mercado.

Isso porque a Selic chegou a 13,25% ao ano, o que tende a elevar o custo de aquisição de veículo, o que pode prejudicar o bom desempenho da indústria nos próximos meses.

Exportações

Ainda de acordo com a Anfavea, o aumento das vendas para mercados estrangeiros tem ajudado a indústria. Só para a Argentina, por exemplo, o volume de exportações subiu 172% no primeiro bimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024.

No total geral, foram 76,7 mil unidades foram exportadas no período, 55% a mais que nos primeiros dois meses de 2024. Desse montante, 62% dos veículos foram para a Argentina.

Confira, a seguir, o crescimento das principais exportações de veículos brasileiros para países vizinhos, considerando o período de janeiro e fevereiro de 2025 comparado ao do ano anterior:

– Argentina: 172%.

– Colômbia: 52%.

– Uruguai: 17%.

– Chile: 12%.

Apesar do bom desempenho das exportações no período, no entanto, o relatório da Anfavea indica que o Brasil vem perdendo espaço para a China na América Latina. Em 2013, por exemplo, a participação de carros produzidos na China representavam apenas 4,6% das exportações, enquanto o Brasil era responsável por 22,5% dos carros exportados para os países da região.

Já no ano passado, a China ultrapassou o Brasil, conquistando 27,9% de participação de mercado na América Latina, enquanto o país diminuiu sua participação e encerrou 2024 com apenas 13,9%. As novas tecnologias vindas chinesas contribuíram para esse movimento, resultando em uma menor participação das exportações brasileiras para os países vizinhos e para um maior destaque do gigante asiático.

Carros e comerciais leves

O segmento de comerciais leves, que engloba veículos como Fiat Strada, Ford Ranger e Mercedes-Benz Sprinter, alcançou o total de 54.086 unidades produzidas no acumulado do ano até fevereiro.

Ao somar carros e comerciais leves, o total produzido pelas fabricantes brasileiras chega ao montante de 259.954 unidades nos primeiro bimestre de 2025. Este número é 10.818 maior que o do mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 4,3% na fabricação destes automóveis. (O Globo)

