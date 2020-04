Celebridades Após ser flagrado bebendo em bar com amigos, André Marques se explica

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Ele afirmou que estava em sua loja na Barra da Tijuca quando saiu para ir ao banheiro e encontrou algumas pessoas do lado de fora Foto: Reprodução Ele afirmou que estava em sua loja na Barra da Tijuca quando saiu para ir ao banheiro e encontrou algumas pessoas do lado de fora. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após ser flagrado bebendo com amigos em um bar no Rio de Janeiro no final de semana, o apresentador André Marques utilizou o Instagram nesta terça-feira (14) para tentar justificar a situação. Ele afirmou que estava em sua loja na Barra da Tijuca quando saiu para ir ao banheiro e encontrou algumas pessoas do lado de fora. Foi quando parou para tomar uma cerveja e conversar.

“Estou aqui na Barra, onde tenho uma loja, ela é ali. Tão rolando essas imagens falando que eu estava bebendo em um bar com amigos. Eu estava com o avental, que é a roupa que eu uso pra trabalhar na loja. Vou explicar pra vocês, tem amigo me mandando mensagens preocupados, vou explicar como aconteceu”, disse ele no começo do vídeo.

“Estou chegando aqui na minha loja seguindo as recomendações de entrar fazer a assepsia bonitinho, com álcool em gel. Saiu essa matéria falando que eu estava bebendo no bar com amigos. Primeiro que eu estou de avental, que é a roupa que uso pra trabalhar na loja. Eu bebo, sim, mas quando vou para o bar eu não vou de avental”, seguiu.

“Eu saí para ir ao banheiro, minha loja não tem banheiro dentro, acabei encontrando pessoas lá fora”, continuou o apresentador. “Uma das matérias mostra que fiz assepsia com álcool depois e volto para a minha loja”, disse ele.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades