Celebridades Luana Piovani diz que Pedro Scooby é patético e pai virtual

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Parece que as brigas e trocas de ofensas entre Luana Piovani e Pedro Scooby nunca terá fim. Após diversas farpas nas redes sociais, nesta terça-feira (14), Piovani resolveu provocar o ex mais uma vez e discordar de uma seguidora, que chamava o surfista de “pai virtual” e aí ele preferiu o termo “patético”.

“Gente, o que foi aquele vídeo do pai virtual reclamando do tamanho da casa que os filhos moram?”, questionou a fã. “Amada, não vejo nada do pai virtual, mas se ele reclamou eu tô aqui rindo, né. Ele é patético”, respondeu Luana.

A loira também falou sobre a possibilidade de Dom, o primogênito do ex-casal, morar com o surfista como o menino já manifestou e a questão pode até parar na Justiça.

“Aos 12 anos, a criança pode escolher com quem ficar”, questionou uma fã e Luana rebateu: “Se do outro lado for condizente com a criação de um adolescente, né?! Precisa de casa, responsabilidade, comida feita na mesa etc”.

