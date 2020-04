Celebridades Com coronavírus, Flavia Pavanelli alerta sobre pedido de delivery e rebate polêmica

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

No twitter, os internautas acusam a atriz de ter posto a culpa de ter contraído a doença nos entregadores, mas a fashionista tratou logo de afastar as críticas Foto: Reprodução/Instagram No twitter, os internautas acusam a atriz de ter posto a culpa de ter contraído a doença nos entregadores, mas a fashionista tratou logo de afastar as críticas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Diagnosticada com coronavírus, Flavia Pavanelli causou polêmica nas redes sociais ao fazer um alerta sobre os serviços de delivery na terça-feira (14). No twitter, os internautas acusam a atriz de “As Aventuras de Poliana”, do SBT, de ter posto a culpa de ter contraído a doença nos entregadores, mas a fashionista tratou logo de afastar as críticas. “Primeiro de tudo: sobre o que eu falei de delivery foi só um alerta. Gente, eu não culpei ninguém”, iniciou.

Em sua defesa, Flavia afirma que não vai deixar de usar o sistema de entrega rápida e ainda citou a importância dos trabalhadores em meio a pandemia do coronavírus. “Não disse que não vou deixar de pedir em casa ou pedir para que vocês deixarem de pedir, até porque são pessoas que estão indo trabalhar. A gente tem que, sim, honrar porque são pessoas que estão correndo risco de pegar a doença trabalhando, enfim. Foi só um alerta”, acrescentou.

Noiva do empresário Junior Mendonza e sem planos para o casamento, Flavia Pavanelli reforçou que o cuidado tem que ser dobrado na hora de manusear a maquininha de pagamento.

“Amigas minhas vieram me mandar mensagem e falaram: ‘Flávia, nunca pensei. Às vezes peço comida em casa e digito na maquininha de cartão’. Como aconteceu comigo também. Não estou falando que foi por isso que eu peguei o corona, não estou dizendo que foi isso que aconteceu e nem pedindo para que vocês parem de pedir em casa. Só estou alertando esse ponto porque às vezes é algo que a gente não para para pensar. Às vezes a gente não dá tanta importância”, afirmou.

