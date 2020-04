Celebridades Guilhermina Guinle fala de estudos da filha em quarentena: “Nunca imaginei que seria professora nessa vida”

15 de abril de 2020

Guilhermina Guinle tem descoberto uma nova faceta durante essa quarentena para evitar o contágio do coronavírus: a de educadora. A atriz, de 45 anos, tem ficado responsável por ajudar a filha, Minna, de 6 anos, nos estudos em casa.

“Minna é uma menina incrível! Estamos grudadas 24 horas por dia. Está sendo uma delícia! Confesso que estou adorando esse tempo ao lado dela. O que dá mais trabalho em relação aos filhos é a escola. Nunca imaginei que seria professora nessa vida. Professora mesmo! As aulas virtuais começam as 8:30 da manhã e terminam as 14:00. Como ela estuda em escola americana e bilíngue, na escola americana, vejo que eles estão bem preparados para este momento. Mandam aulas incríveis, com links educacionais maravilhosos para nos ajudar. Dá trabalho, mas estamos indo bem”, diz.

Assim que a pandemia começou a apresentar números avassaladores no mundo, Guilhermina teve que pausar os trabalhos como a vilã Dominique, da novela das 7, “Salve-se Quem Puder!”, da TV Globo, interrompida temporariamente.

“A novela era um grande sucesso no ar. Estava adorando fazer a Dominique! É sempre muito divertido fazer uma vilã. Você diz coisas horrorosas que não falaria na vida real.

Tem coisa melhor? A gente coloca tudo para fora ali… É maravilhoso! Estamos todos agora de quarentena em casa aguardando os próximos passos. Acho que fui uma das últimas a gravar quando paramos. O Daniel [Ortiz] escreveu a cena de encerramento um dia antes, me mandaram por e-mail à noite e no dia seguinte estava gravando a externa noturna nos Estúdios Globo, na cidade cenográfica. No dia seguinte os Estúdios Globo já estava fechado. Não tinha mais ninguém trabalhando lá”, relembra.

