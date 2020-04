Celebridades Marina Ruy Barbosa fala sobre ansiedade na quarentena: “Tentar distrair”

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Atriz conversou com fãs em seu Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa usou o seu Instagram para conversar com os fãs na noite desta terça-feira (14). Por meio de uma caixa de mensagens em seu perfil, ela perguntou como os internautas tem passado o tempo durante a quarentena em casa, por conta da pandemia do coronavírus.

Uma internauta respondeu que tem tido oscilação de humor, por conta das preocupações originadas diante do cenário caótico de saúde pública e de economia. “Dias bons, e outros nem tanto! Dias de angústia e preocupação! Mas sempre na positividade”, disse Marina, então, rebateu alegando que também tem passado por momentos de tensão.

“Acho que todo mundo está assim [me incluo nesse grupo]. Tem que tentar se distrair! Temos que lidar com o incontrolável, agora”, disse a atriz. Outro internauta ainda pontuou o fato de a alimentação estar desregulada em período de ansiedade. “Engordando muito, né”, disse, sendo respondido por Marina: “Relaxa! Eu também” Faz parte! Temos que relaxar um pouco nesse momento de tanto estresse”.

Apesar de mostrar a sua preocupação com o cenário atual, Marina ainda revelou que tem buscado se ocupar com home office à medida que pode e cursos. A atriz concordou com um internauta que disse “Estou trabalhando em casa e tenho aulas online”, dizendo: “Eu também”.

