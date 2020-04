Celebridades Kelly Key polemiza ao dar dicas de sexo anal para Gracyanne Barbosa durante live

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Ao lado do marido Mico Freitas, Kelly Key ensinou como facilitar a penetração Foto: Lúcia Luna/Divulgação Ao lado do marido Mico Freitas, Kelly Key ensinou como facilitar a penetração. (Foto: Lúcia Luna/Divulgação) Foto: Lúcia Luna/Divulgação

Kelly Key, 37, surpreendeu internautas ao dar dicas sobre sexo anal durante uma transmissão ao vivo com a amiga, esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa. Ao lado do marido Mico Freitas, Kelly Key ensinou como facilitar a penetração.

“Depois que está dentro a vida é linda”, explicou Kelly. Gracyanne por sua vez agradeceu a cantora e disse que a dica era ótima. Na internet, internautas e seguidores das famosas não pouparam comentários sobre a situação.

“Quando o povo tá sem conteúdo, cria esse tipo de live para chamar atenção”, criticou uma usuária do Twitter. “A última coisa no mundo que eu queria ver era a Kelly Key ensinado, em uma live no Instagram com 8000 pessoas assistindo, à Gracyanne e o Belo como fazer sexo anal, realmente a internet é um universo maluco.”

Com uma onda de famosos promovendo conteúdos online e lives por conta da quarentena e o isolamento social, ambos em combate a pandemia do novo coronavírus, Kelly Key tem se mostrado bastante ativa nas redes. “A quarentena foi longe demais”, brincou outra usuária ao falar sobre o momento da cantora com a esposa do Belo.

Em seu canal no YouTube, Kelly Key costuma falar abertamente sobre a sua vida sexual. A artista já revelou que no começo da relação com Mico Freitas, um dos grandes fetiches do casal era transar dentro de qualquer banheiro de ônibus de viagem. A revelação foi feita por ela em seu canal no YouTube.

“Ligava ônibus e já estávamos dentro do banheiro dele. Qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para um show e ele [Mico] tirava minha roupa toda”, disse.

