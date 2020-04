Magazine Namorado da mãe de Neymar tem um suposto vídeo íntimo vazado

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Modelo Tiago Ramos e Nadine assumiram romance Foto: Reprodução Modelo Tiago Ramos e Nadine assumiram romance. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O modelo e jogador de futebol Tiago Ramos, 22, o novo namorado de Nadine Gonçalves, 53, a mãe do craque Neymar, teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet.

Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho. Procurado, ele não respondeu às solicitações para explicar ou desmentir o vídeo.

Aliás, Tiago Ramos vem sendo motivo de comentários desde o dia 11 de abril quando ele e Nadine assumiram o romance com a mesma foto em uma rede social. Na internet, poucos meses antes, já era possível perceber a adoração que ele tinha pelo Neymar. Ambos chegaram a se conhecer em Paris.

Namoros

De acordo com o colunista Léo Dias, Tiago Ramos já teve um romance com o humorista Carlinhos Maia em uma fase em que ele estava separado do atual marido. Ramos também teria tido um romance com o próprio cozinheiro de Neymar e com um assessor de imprensa.

Ele também teria participado de um romance a três com mais dois homens. Um dos envolvidos no trisal confirma que ele é bissexual, que os três moraram juntos e que tiveram um caso.

Aos 18 anos, Ramos já mostrava que gostava de mulheres mais maduras. Isso porque ele se declarou para a jurada do Silvio Santos Flor, 55. Em vídeo que também circula pela internet, o jogador e modelo se dizia louco por ela e até a convidava para sair.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine