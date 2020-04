Magazine Selena Gomez diz que decidiu abrir sua vida aos fãs após boatos ficarem “fora de controle”

15 de abril de 2020

"Estavam tirando minha narrativa de contexto e isso estava me matando", disse a cantora

Selena Gomez, 27, se tornou tão aberta sobre seus problemas pessoais porque quer controlar o que os fãs sabem sobre sua vida. Em uma entrevista à revista Interview, e cantora afirma que decidiu ser sincera sobre sua saúde mental, sua luta contra o lúpus e seus relacionamentos após os boatos sobre sua vida ficarem “fora de controle”.

“A maneira como a mídia tentou explicar as coisas fez tudo parecer muito ruim, quando na realidade não há nada errado com o fato de que eu precisava fugir, ou me apaixonar. Eu tive que começar a me abrir porque as pessoas estavam tirando minha narrativa de contexto e isso estava me matando”, diz Gomez.

Em janeiro, a cantora lançou “Rare”, seu primeiro álbum em cinco anos, que indica tratar-se de seu relacionamento com o ex-namorado Justin Bieber.

Solteira, ela afirma que às vezes dúvida se entrará em um relacionamento amoroso novamente. “Alguns dias eu acordo e penso: ‘Vou ficar sozinha para sempre’. Mas depois passa 15 minutos e digo para mim mesma: ‘Eu sei que há alguém para todos'”, já disse ela ao canal Genius do YouTube.

No início de abril, em uma live com a amiga Miley Cyrus, no programa “Bright Minded”, Gomez também revelou que foi diagnosticada com transtorno bipolar.

“Eu finalmente tive conhecimento do por que sofri com várias depressões e ansiedade por tantos anos”, afirmou Gomez. “Recentemente, fui a um dos melhores hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, o McClean Hospital, e discuti que depois de anos passando por muitas coisas diferente, percebi que eu era bipolar.”

