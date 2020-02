Porto Alegre Após ser preso pela Brigada Militar, traficante Jura paga R$ 10 mil de fiança e é solto

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Policiais encontraram arma e munição no carro em que o criminoso, condenado a 74 anos de prisão, deslocava-se para uma consulta médica Foto: Brigada Militar/Divulgação Policiais encontraram arma e munição no carro em que o criminoso, condenado a 74 anos de prisão, deslocava-se para uma consulta médica Foto: Brigada Militar/Divulgação Foto: Brigada Militar/Divulgação

O traficante Juraci Oliveira da Silva, o Jura, 45 anos, pagou a fiança de R$ 10 mil estabelecida pela Polícia Civil e foi solto da delegacia onde estava, em Charqueadas.

Na manhã desta quarta-feira (12), ele foi detido pela Brigada Militar enquanto se deslocava na BR-290 em um Ford Edge para uma consulta médica. Dentro do carro, havia uma pistola calibre 9 milímetros e 30 munições.

Condenado a 74 anos por tráfico e homicídio, ele havia progredido para o regime semiaberto, com autorização da Justiça, em 29 de janeiro de 2020. Jura foi apontado como chefe do tráfico de drogas no Campo da Tuca, zona leste de Porto Alegre, e vai a júri em processo federal sobre a morte do vice-presidente do Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado), Marco Antônio Becker, em 2008, na Capital.

Além disso, durante um julgamento em que foi absolvido por duas mortes, em 2015, chegou a admitir que seguia comandando a venda de drogas de dentro da prisão que deveria ser a mais controlada e de maior segurança do Estado.

