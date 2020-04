Celebridades Após ser testado com coronavírus, Mumuzinho adia live

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Mumuzinho adiou para maio sua live. Foto: Reprodução/Instagram Mumuzinho adiou para maio sua live. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mumuzinho tinha a sua primeira live agendada para este domingo (26), direto da varanda do seu apartamento no Rio de Janeiro, mas em função de ter sido diagnosticado com coronavírus, o cantor precisou adiar a data. Ele foi testado para Covid-19 após apresentar quadro febril, com dor de garganta e afônico.

O artista está em tratamento para se recuperar o mais breve possível, e já divulgou que a nova data será dia 3 de maio, quando apresentará a “Resenha do Mumu”.

Mesmo lamentando a alteração de data, o artista entende que precisa ficar bem para animar o público neste momento de quarentena.

Antes da apresentação agendada para este domingo o cantor havia feito, semanas atrás, uma apresentação para os vizinhos, também da varanda do apartamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades