Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Estrutura substitui a que foi destruída na enchente de maio do ano passado. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom-RS)

Uma cerimônia na manhã dessa quinta-feira (10) marcou a inauguração da nova ponte sobre o rio Forqueta, no quilômetro 75 da rodovia estadual ERS-130, que liga Lajeado a Arroio do Meio (Vale do Taquari). Concluída em sete meses (tempo recorde, conforme o governo gaúcho), a estrutura substituiu a travessia destruída pela enchente de maio do ano passado.

A estrutura foi projetada para ser resistente, segurança e moderna. São 172 metros de extensão (51 a mais que sua antecessora) por 10,7 metros de largura, além de uma altura de 5 metros maior que a anterior, além de um vão-livre de 2,1 metros para atenuar os impactos de futuras enchentes. Foram empregadas 234 toneladas de aço e 5,6 mil toneladas de concreto. Também possui duas faixas de tráfego, passagem para pedestres e ciclistas,

O investimento total na obra foi de R$ 22 milhões, provenientes da arrecadação de pedágios da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), concessionária da estrada. Trata-se da soma de R$ 14,05 milhões com a obra em si e R$ 8,32 milhões para construção de aterros de acesso.

Cronograma

A antiga ponte colapsou em 2 de maio do ano passado, quando uma enchente devastadora atingiu a região. Diante da urgência da situação e da importância estratégica da ERS-130 para o tráfego local e regional, o governo estadual determinou o início imediato do processo de reconstrução.

Em menos de três semanas foi lançada a licitação, tendo como vencedora a empresa Engedal Construtora de Obras Ltda. A ordem de início foi assinada na primeira semana de junho, assim como o projeto executivo. Os trabalhos no local começaram efetivamente em 6 de setembro.

“Mesmo com as complexidades técnicas envolvidas, a construção foi conduzida com celeridade e eficiência, permitindo que o tráfego de veículos leves fosse liberado em 6 de março deste ano, até a liberação completa e oficial, com inauguração solene, nessa quinta-feira”, ressalta a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt).

Com a palavra…

Participaram do evento o governador gaúcho Eduardo Leite, os prefeitos Sidnei Eckert (Arroio do Meio) e Gláucia Schumacher (Lajeado), além de outras autoridades regionais e parlamentares. Também compareceu o titular da Selt, Juvir Costella, e o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacor.

Em discurso no local, Eduardo Leite salientou: “Hoje entregamos à população uma estrutura mais alta, mais segura e mais moderna. Uma ponte que representa a força do povo do Vale do Taquari e o compromisso do nosso governo com a reconstrução e com a dignidade de quem vive, trabalha e circula por aqui”.

Ele destacou, ainda, a importância simbólica da nova ponte como mais uma marca da reconstrução gaúcha pós-catástrofe ambiental: “Ponte não é só concreto, aço e asfalto. Ponte é conexão entre pessoas, entre vidas, entre comunidades. As águas podem ter levado a ponte, mas não há enxurrada que leve a força, a coragem, a ousadia do povo gaúcho. Não há tempo ruim capaz de abalar a confiança no futuro do Rio Grande quando a gente olha para este Vale do Taquari, forte e resiliente como ele é”.

O secretário Costella também se manifestou: “É uma grande obra, que devolve uma ligação qualificada para o Vale do Taquari. Trata-se de uma ponte resiliente, mais alta que a anterior e que foi concluída em curto espaço de tempo. E dedico essa realização a todos os trabalhadores que saíram de seus Estados para trabalhar nesta estrutura”.

(Marcello Campos)

