Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Montante é 8% menor que o obtido anteriormente, mas Estado se mantém em 4º no ranking nacional. (Foto: CNA/Divulgação)

Relatório divulgado nessa quinta-feira (10) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que a safra gaúcha de grãos de 2024/2025 deve chegar a 33,9 milhões de toneladas. Caso se confirme, o montante será 8% menor que o do ciclo anterior – o Rio Grande do Sul não perderá, entretanto, o quarto lugar no ranking do segmento, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás. Já a área plantada é de 10,45 milhões de hectares, com um leve crescimento de 0,3%.

De acordo com o levantamento, a redução na safra gaúcha de grãos se deve principalmente a uma queda de 25,7% na produção de soja, em comparação à safra passada. A previsão é que o Estado produza 14,6 milhões de toneladas. A área plantada está estimada em 6,84 milhões de hectares, um aumento de 1,1%.

“O Rio Grande do Sul está passando por uma situação dramática na questão climática”, ressalta o presidente da Conab, Edegar Pretto. “A safra de soja foi prejudicada pela escassez de chuva e os calores extremos, o que comprometeu a produtividade da cultura.”

Embora as precipitações tenham aumentado em volume e frequência a partir de fevereiro, não foram suficientes para reverter a situação de estresse hídrico nas lavouras. Além disso, as ondas de calor também prejudicaram o desenvolvimento das plantas. Atualmente, 35% da área cultivada já foi colhida, com qualidade variável nos grãos.

Arroz

A previsão de colheita de arroz é de 8,3 milhões de toneladas, um aumento de 15,9% em relação à safra passada. A área plantada está estimada em 951,9 mil hectares, uma elevação de 5,7%. Até o momento, a produtividade das lavouras colhidas até o momento é considerada boa, principalmente nas áreas semeadas no período ideal, que se beneficiaram de condições meteorológicas favoráveis.

Porém, as ondas de calor durante o enchimento dos grãos aumentaram o percentual de grãos avariados em algumas regiões. A operação de colheita avançou significativamente, alcançando 65% da área cultivada.

Feijão

A produção de feijão deve somar 76,9 mil toneladas, cultivadas em uma área de 48,5 mil hectares. O crescimento na produção em relação ao ciclo passado é de 7,3%. O baixo volume de chuvas e as altas temperaturas no Planalto Superior, que é a principal região produtora do Estado, causaram sintomas de estresse hídrico na cultura da 1ª safra.

A retomada das chuvas é fundamental para que se mantenha a expectativa de boas produtividades, em um cenário no qual as lavouras estão em fase de florescimento e enchimento de grãos. Nas demais regiões, a colheita já está praticamente concluída.

Milho

Projeta-se uma produção é de 5,51 milhões de toneladas, 13,7% a mais do que na safra passada. A área destinada ao cultivo é de 719,6 mil hectares, o que representa uma redução de 11,7%. Já alcançando 86% da área cultivada, a colheita se concentra no Planalto Superior, onde a semeadura foi mais tardia e ainda restam áreas a serem colhidas, além das lavouras cultivadas na safrinha.

A estiagem afetou as lavouras durante o desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos, reduzindo a expectativa de produtividade. Apesar disso, as áreas colhidas até o momento apresentaram boas produtividades, especialmente nas lavouras semeadas no início da janela de semeadura, que se beneficiaram de um bom regime pluviométrico.

Trigo

Considerada a principal cultura de inverno no Rio Grande do Sul, a produção de trigo deve totalizar 4,09 milhões de toneladas, um crescimento de 4,4% em relação à safra 2023/2024. A área dedicada ao cultivo está estimada em 1,29 milhão de hectares, com uma redução de 3,8%.

Apesar da expectativa de diminuição da área cultivada, a produtividade deve apresentar melhora. A semeadura do cereal deverá iniciar apenas em maio nas regiões mais quentes do Estado, como o Alto Uruguai, a Fronteira Oeste e a Missões.

(Marcello Campos)

