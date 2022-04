Esporte Após sorteio da Copa do Mundo, ídolo do futebol polonês ressalta papel do técnico Paulo Sousa na classificação

Técnico que foi peça-chave na campanha da Polônia para a classificação na Copa do Mundo, agora vive situação ruim sob o comando do Flamengo. (Foto: Reprodução)

Enquanto o Flamengo foi derrotado na final do Campeonato Carioca para o Fluminense neste sábado (2), a seleção polonesa conheceu os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar na sexta (1º). O técnico Paulo Sousa é o que junta os dois “universos”, já que o atual treinador rubro-negro deixou justamente o comando da Polônia para vir ao Rio de Janeiro. Após o sorteio, porém, o vice carioca teve sua importância reconhecida na classificação por Zbigniew Boniek, ícone do futebol polaco.

“Michniewicz (substituto de Paulo Sousa na seleção) não venceu a eliminação. Foi Paulo Sousa que terminou em segundo no grupo e somou 20 pontos. Ele escolheu outra opção, mas nem tudo que ele fez foi errado. Ele ensinou algo à equipe porque jogamos bem com a Inglaterra e a Espanha”, afirmou Boniek.

Boniek foi o meia-atacante mais talentoso de sua geração, atuando por Juventus e Roma, entre 1982 e 1988, além de defender a seleção da Polônia por 12 anos. Depois, tornou-se treinador e, posteriormente, foi presidente da Federação Polonesa de Futebol, entre 2012 e 2021, ano em que contratou o português Paulo Sousa para dirigir a seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O Mister acertou com o Flamengo em dezembro, deixando o time faltando duas partidas decisivas. Boniek, na época, criticou o treinador.

Contudo, a classificação para o Mundial veio. Czesław Michniewicz assumiu o comando do time, que venceu por W.O. o jogo da repescagem contra a Rússia, eliminada por conta da guerra contra a Ucrânia, e superou a Suécia por 2 a 0, com gols de Robert Lewandovski e Zielinski. Agora, a Polônia enfrentará Arábia Saudita, Argentina e México no Grupo C, que começa em 21 de novembro.

Flamengo

Já no Flamengo, Paulo Sousa vive um momento complicado, mais do que desconfortável. Desde a derrota para o Fluminense por 2 a 0, na quarta-feira (30), pela primeira partida da final do Campeonato Carioca, ele foi alvo de um sem-número de torcedores do Fla pelas redes sociais. Muitos pediam sua demissão. Agora, com o vice concretizado no Carioca, a pressão cresceu.

“Fora Paulo Sousa!” é quase um mantra entre os rubro-negros em canais no Youtube que reúnem os apaixonados pelo Flamengo, como Flazoeiro, Paparazzo Rubro-Negro, Connect Fla, etc. Uma chuva de críticas surgiu em relação à atuação do time no primeiro clássico das finais em que acabou perdendo pela quarta vez consecutiva para o Tricolor do Rio.

Argumentos não faltavam para os protestos. O principal deles é que o Flamengo teve dez dias de preparação para o jogo que abriu a decisão do Carioca e não mostrou nada de novo. Não foi executada sequer uma jogada ensaiada, a equipe não atuou com intensidade e não conseguiu fugir ao previsível bloqueio da defesa do Fluminense.

Internautas lembravam que o Flamengo, sob o comando de Paulo Sousa, que entra em seu quarto mês de trabalho no clube, não esteve bem em nenhum confronto com seus grandes rivais do Rio. Cobravam também da diretoria uma atitude rigorosa junto aos atletas para que se dediquem mais e joguem com raça.

Críticas e elogios se misturam à carreira de treinador de Paulo Sousa.

