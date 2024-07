Brasil Após ter prisão revogada, ex-diretora das Lojas Americanas retorna ao Brasil e entrega o passaporte às autoridades

Anna Christina Ramos Saicali é investigada por fraudes contábeis na rede varejista Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Anna Christina Ramos Saicali é investigada por fraudes contábeis na rede varejista. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A ex-diretora das Lojas Americanas Anna Christina Ramos Saicali desembarcou no aeroporto de Guarulhos (SP) pouco antes das 7h dessa segunda-feira (1º). Em seguida, acompanhada por policiais, ela se dirigiu ao posto da PF (Polícia Federal) no terminal e entregou o seu passaporte às autoridades.

A ex-diretora retornou ao Brasil em um voo da companhia aérea portuguesa TAP, que saiu de Lisboa na noite do último domingo (30). A executiva teve a sua prisão preventiva revogada pela Justiça e deverá permanecer na sua residência no Rio de Janeiro. Ela não poderá deixar o Brasil até o fim das investigações.

Anna Christina, que havia viajado para Portugal no dia 15 de junho, e o ex-CEO das Lojas Americanas Miguel Gutierrez foram alvos de mandados de prisão em uma operação que apura fraudes contábeis na rede varejista.

Apontado pela PF como o principal beneficiado pelo esquema, o ex-CEO foi preso em Madri, na Espanha, onde mora, na sexta-feira (28), mas acabou solto um dia depois. Ele não voltará ao Brasil, mas deverá se apresentar à Justiça espanhola a cada duas semanas.

Perfil

Anna trabalhou nas Americanas por 27 anos, entre 1997 até 2023 – quando foi afastada das suas funções.

Segundo informações do seu perfil no Linkedin, Anna é formada em artes plásticas e em finanças corporativas. Durante seu tempo de atuação nas Americanas, ela passou por diversas áreas, principalmente no ramo da tecnologia.

Ela foi uma das responsáveis pela fusão entre as Americanas, Shoptime e Submarino, criando a B2W – empresa especializada em comércio eletrônico. Ana também ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração até 2021 e foi fundadora da AME Digital, a plataforma fintech da Americanas – de 2018 até junho de 2023.

Operação Disclosure

A Operação Disclosure foi deflagrada na última quinta-feira (27) e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra outros ex-executivos do grupo. A 10ª Vara Federal Criminal ainda determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.

Na quinta, equipes tentam prender o ex-CEO Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, contra os quais havia mandados de prisão.

Miguel Gutierrez vive na Espanha desde que o escândalo da Americanas estourou, em janeiro de 2023. Ele foi preso na última sexta (28), um dia depois de ter sido encontrado em Madri.

Já Anna viajou para Portugal no dia 15 de junho e, por conta disso, estava sendo procurada. Câmeras de segurança registraram a ex-diretora no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

No domingo (30), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, chegou a se reunir com autoridades de Portugal na tentativa de prender Anna Saicali. Contudo, ela decidiu se entregar à Justiça e foi conduzida pela Interpol até o Aeroporto de Lisboa.

A Justiça Federal substituiu a prisão preventiva de Anna Ramos Saicali por outras medidas judiciais, como volta ao Brasil e entrega do passaporte. A decisão é do juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, que atendeu a um pedido da própria PF.

