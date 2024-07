Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em nove estradas estaduais administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) nesta semana.

O cronograma prevê a realização de sondagens para a construção da nova ponte da ERS-130, a reconstrução de rodovias afetadas pelas chuvas, a construção de interseções na Serra e no Vale do Taquari, a implantação de sinalização viária na Serra e no Norte do Estado, a execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens, desobstrução da drenagem e conservação em várias regiões do RS. A programação pode sofrer alterações devido a condições climáticas desfavoráveis.

A EGR ressalta que, durante a realização das intervenções, é possível que haja redução de velocidade, trechos em meia pista e tráfego intercalado. Por isso, é extremamente importante que os motoristas estejam atentos às sinalizações e sigam as orientações das equipes presentes na pista.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na realização de sondagens no solo no local da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, as equipes continuam com as detonações de rochas, das 9h às 11h30min, para o preenchimento de 109 mil metros cúbicos de material rochoso para a reconstrução do trecho que desmoronou. Além disso, executam a construção da rotatória no quilômetro 23 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul, e reparos no asfalto do quilômetro 7 ao 18 da rodovia, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul. Por fim, haverá limpeza de margens na ERS-129, do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 97, entre Lajeado e Encantado; e na RSC-453, do quilômetro 38 ao 65, entre Westfália e Boa Vista do Sul.

Na Serra Gaúcha, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado, e na construção de rotatórias nos quilômetros 4 e 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 46, em Canela. Haverá execução de sinalização viária no quilômetro 5 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e nos quilômetros 25 e do 28 ao 30 da ERS-115, entre Gramado e Três Coroas. Além disso, ocorre limpeza e desobstrução de drenagem na ERS-466, do quilômetro 0 ao 7, em Canela.

Na Região Metropolitana e no litoral, as equipes fazem reforço na sinalização nos quilômetros 25 e do 28 ao 30 da ERS-115, entre Gramado e Três Coroas. Serão executadas roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 13 ao 88, entre Novo Hamburgo e Riozinho; na ERS-115, do quilômetro 30 ao 38, entre Três Coroas e Gramado; e na ERS-040, do quilômetro 60 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

Já no Norte do Estado, as equipes executam reparos localizados do quilômetro 67 ao 74 da ERS-135, em Erechim, e implantam reforço na sinalização entre os quilômetro 8 e 78, de Passo Fundo a Erechim. Por fim, haverá limpeza de margens na ERS-135, do quilômetro 38 ao 45, entre Sertão e Estação.

