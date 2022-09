Grêmio Após tropeço, Renato Portaluppi tem conversa com o elenco do Grêmio e abre disputa no meio-campo

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

O técnico do Grêmio deixou claro nos microfones, durante entrevista coletiva, que se alguém não se esforçar vai perder espaço Foto: Lucas Uebel/Grêmio O time voltou a apresentar um futebol muito longe do que se vê em Porto Alegre (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O desempenho do Grêmio na derrota para o Novorizontino não agradou o técnico Renato Portaluppi.

Após o apito final, o comandante teve uma conversa com os jogadores em tom de cobrança, com a participação do presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior. Isso pode resultar em mudanças no time para a próxima partida, que acontece nesta terça-feira (20), contra o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão.

O ambiente pós-jogo foi tenso nos bastidores do tricolor, em Novo Horizonte, após nova derrota no campeonato. Fora da Arena, o time voltou a apresentar um futebol muito longe do que se vê em Porto Alegre. A postura de alguns atletas gera incômodo e foi destacada pelo treinador.

Renato deixou claro nos microfones, durante entrevista coletiva, que se alguém não se esforçar vai perder espaço. Esse foi o teor da conversa entre comissão técnica, direção e jogadores.

O presidente tricolor Romildo Bolzan também esteve no vestiário após a partida. O mandatário confirmou a cobrança, mas tratou de dar um tom mais “leve”, apesar da derrota e da má atuação do Grêmio.

