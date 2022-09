Inter Atlético-GO x Internacional: confira escalações e arbitragem para o confronto pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O time de Mano Menezes chega embalado pela sequência de cinco jogos invicto Foto: Inter/Divulgação Foto: Inter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com lados e momentos diferentes, Atlético-GO e Internacional se enfrentam na noite desta segunda-feira (19), às 20h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O confronto encerra a rodada 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer no campeonato há cinco rodadas, o Atlético-GO se afundou na zona de rebaixamento e é o 19º colocado, com 22 pontos. O Dragão vem de derrota por 2 a 0 para o Coritiba no último domingo (11), e ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Eduardo Baptista no Brasileiro. No início da preparação para o jogo, a torcida foi ao CT e protestou contra a má campanha do clube.

Já o time de Mano Menezes chega embalado pela sequência de jogos invicto. Até o momento são cinco partidas com quatro vitórias no período. O Inter é o terceiro colocado na tabela, com 46 pontos, e tenta iniciar em Goiânia uma perseguição ao líder Palmeiras, que está com 11 pontos de diferença.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick (Mauricio); Pedro Henrique e Alemão.

Provável escalação do Atlético-GO

Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (Fifa/SP) Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sa (Fifa/RJ)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter