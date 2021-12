Mundo Após tubarão matar surfista, banhistas são proibidos de ir ao mar em cidade da Califórnia

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Corpo de surfista foi retirado do mar sem vida. (Foto: Reprodução)

Um surfista foi morto por um tubarão no mar de Morro Bay, uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela prefeitura de Morro Bay. O corpo do homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado por volta das 10h da manhã do dia 24, último. Como medida de segurança, as autoridades locais decidiram proibir a entrada de banhistas nas águas das praias da região.

As autoridades chegaram ao local alertadas pela população do caso de um homem encontrado inconsciente na praia. Ele havia sido retirado da água após ter sido ferido por um tubarão, segundo uma nota divulgada pela polícia de Morro Bay.

“É um acidente horrível. Felizmente, o clima e o vento arruinaram o surf hoje, então temos poucas pessoas no mar. No entanto, fechamos as águas por precaução”, disse à CNN Eric Endersb, diretor do departamento de Portos da cidade.

Ataques de tubarão são raros na Califórnia e apenas 199 foram registrados desde os anos 50. Desses, somente 14 resultaram em morte, de acordo com dados do Departamento de Peixes e Vida Selvagem do governo do estado.

Drone filma tubarões – Em outubro deste ano, vários filhotes de tubarão branco foram filmados por um drone nadando muito perto de surfistas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os animais costumam aparecer em períodos mais quentes do ano, algo corriqueiro até o final do outono. Felizmente, nenhum dos surfistas que estavam na costa de Del Mar, na cidade de San Diego, ficou ferido. Tubarões dessa espécie não costumam fazer ataques, o que explica o fato de alguns banhistas não terem se dado conta que estavam próximos deles.

A rede americana NBC informou que a frequência desses animais na região aumentou por conta de ações de conservação do governo da Califórnia. De qualquer forma, eles não oferecem riscos e logo se deslocam para longe da praia, garantiram especialistas.

“É divertido encontrá-los, ver algo tão grande, eles são tão grandes quanto uma prancha de surfe”, disse Scott Fairchild, dono do drone. O recurso ajuda Fairchild a apreciar os tubarões brancos de uma perspectiva totalmente diferente e colabora também para o trabalho de cientistas, que podem estudar o comportamento desses animais.

Chris Lowe, diretor do laboratório de tubarões da Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach, deu mais detalhes sobre os tubarões brancos vistos próximos aos surfistas. “Esses são todos juvenis com base em seu tamanho, e isso é muito comum nesta época do ano. Eles gostam de passear em nossas praias e provavelmente estão lá porque é seguro para eles. Há muita comida e a água está quente”, disse.

