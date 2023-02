Tecnologia Após Twitter, dona do Facebook e do Instagram também cobrará pelo selo de verificação

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Além da verificação, serviço promete incremento no alcance das postagens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Meta é mais uma rede social a pedir que os usuários paguem para ter uma conta com selo de verificação. A medida é semelhante à adotada pelo Twitter como uma nova fonte de receita além da captação de anúncios publicitários.

O novo serviço da empresa é válido para o Facebook e Instagram e permitirá que, assim como as figuras públicas, os usuários comuns também tenham um selo azul de verificação confirmando sua identidade.

Quem quiser comprar o selo de verificação no Instagram ou Facebook terá de pagar o valor de US$ 11,99 por mês, de acordo com o informado pela companhia.

Embora o CEO do Twitter, Elon Musk, tenha chamado a novidade da empresa rival de “inevitável”, o impacto da receita deve ser mínimo ao menos por enquanto. O recurso Meta Verified pode adicionar de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões no faturamento anual da Meta, de acordo com análise de Mandeep Singh, analista da Bloomberg. Em 2022, a receita da companhia alcançou a marca de US$ 117 bilhões.

Singh disse, ainda, que a mudança será benéfica ao ajudar a plataforma a reter os creators, grupo que deve pagar pelo selo de verificação para proteger seu conteúdo e destacar suas postagens. Maior visibilidade significará, nas palavras da plataforma, proeminência em algumas áreas da rede social, como buscas, comentários e recomendações, de acordo com a Meta.

Até meados de janeiro, menos de 0,2% dos usuários do Twitter nos Estados Unidos concordaram em pagar pelo Twitter Blue, que fornece o selo de verificação, de acordo com relatado pelo site The Information.

O Twitter relançou o serviço nos Estados Unidos em dezembro. No Brasil, o plano de assinatura do Twitter Blue começou a ser apresentado há menos de um mês.

Além do selo de verificação, a assinatura inclui “proteção proativa da conta, acesso a suporte e aumento de visibilidade e alcance”, segundo um porta-voz da plataforma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apos-twitter-meta-tambem-cobrara-pelo-selo-de-verificacao/

Após Twitter, dona do Facebook e do Instagram também cobrará pelo selo de verificação