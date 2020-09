Mais um vez, Renato blindou seu grupo e recordou o o título recente do Gauchão. Ainda, o técnico questionou sobre a crise que o time vinha atravessando: “É inacreditável como as pessoas tentam fazer algo no ambiente do Grêmio. Começamos, não estávamos tão bem, temos um jogo a menos e todo mundo já começou colocar na cabeça da torcida que estava muita coisa errada. O que está errado? Excesso de títulos? Qual clube não fica jogos sem vencer? Ao invés de colocar para cima, começam a achar coisinhas que não existem aqui no Grêmio. Melhorar, todos precisamos. Mas fazer uma tempestade em copo d’água, não existe”.

Com a vitória, o Grêmio chegou à 10ª colocação da tabela, com 11 pontos. O próximo desafio será contra o Fortaleza, no domingo (13), em casa. Se vencer, o tricolor pode até se aproximar da topo da tabela. “Sabemos da nossa capacidade. Essa vitória foi muito importante porque dá essa confiança a mais e domingo temos mais um jogo difícil, contra o Fortaleza […] Nunca deixamos de ter tranquilidade. Sabemos que precisamos corrigir algumas coisas, mesmo ganhando. Mas temos um grupo muito bom, ganhamos tudo o que disputamos nos últimos quatro anos, e o presidente sabe disso”, destacou Renato.

No domingo (13), a equipe de Renato Portaluppi enfrenta o Fortaleza, na Arena, às 16h, pela nona rodada do Brasileirão.