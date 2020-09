Esporte Coudet ressalta vitória contra Ceará e mantém discurso: “A prioridade é cada jogo”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Mesmo após vencer o Ceará por 2 0 na noite desta quinta-feira (10), pela nona rodada do Brasileirão, o colorado precisou refletir o que não deu certo durante a partida. Em entrevista coletiva após o jogo, Eduardo Coudet admitiu que houveram dificuldades na primeira etapa da partida, mas destacou que usou o intervalo para ajustar a equipe e confirmar a vitória.

“Iniciamos o jogo com um pouco de nervosismo. No intervalo, corrigimos, até para jogar mais solto, ficar mais cômodo em campo. Soltar a responsabilidade e jogar bem futebol. Iniciamos muito bem o segundo tempo. Em poucos minutos, já tínhamos cinco situações de gol. Depois, creio que justificamos a vitória”, explicou Coudet.

Com a vitória, o colorado chegou a 20 pontos no Campeonato Brasileiro e manteve a liderança. O segundo colocado, o Flamengo, venceu na rodada, mas é o vice com 17. Questionado sobre a volta da Libertadores e se o Inter mudará seu foco, dando mais atenção à competição continental que volta na próxima semana, Coudet destacou que a o foco está sempre na próxima partida: “A prioridade é cada jogo. Não estamos na condição de escolher nada. Pra todas equipes, vai ser muito difícil disputar duas ou três competições. Nós queremos competir em todas“.

O técnico também não quis falar sobre poupar jogadores pensando na Libertadores. Na próxima quarta-feira (16), o Inter recebe o América de Cali, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. “Como sabe quem utilizarei? Respeito todos vocês, mas eu não falo nem com minha mulher sobre a equipe. Como vocês pensam isso? Não estou irritado. Penso o dia a dia. Preciso ver como estão os jogadores. Amanhã terei um parâmetro. No sábado, terei as 48 horas após o jogo e aí verei os melhores para domingo. Não posso projetar muito“, declarou.

O Inter volta a campo no próximo domingo (13), às 18h, contra o Goiás, na Serrinha, pela décima rodada do Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

