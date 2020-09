Esporte Gurias Coloradas recebem Corinthians e perdem por 4 a 0

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Foto: Mariana Capra / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas enfrentaram o Corinthians nesta quinta-feira (10), às 19h30, no Estádio do SESC, em Porto Alegre. Na partida válida pela oitava rodada do Brasileirão A1, vitória do time paulista por 4 a 0. Com o resultado, o colorado fica na sexta posição da tabela, com 15 pontos.

O Inter começou o primeiro tempo dominando as ações do jogo e conseguindo se infiltrar pelo meio de campo para criar as suas tentativas de gol. Mas, aos 12 minutos, a atacante do timão, Ingryd, botou a bola para o fundo das redes após uma cobrança de falta e abriu o placar. Aos 26’ Gabi Zanotti ampliou para o time paulista e aos 35’ Adriana, camisa 16, de pênalti, finalizou o placar da primeira etapa.

Já na segunda etapa o colorado voltou melhor para o jogo. Com algumas mudanças na equipe, o elenco teve boas chances com Byanca Brasil e Fabi Simões e por pouco não marcou. As visitantes buscaram o quarto gol após um contra ataque rápido, com Gabi Portilho.

O próximo desafio das Gurias Coloradas será contra o Iranduba, no domingo (13), às 18h, no campo do SESC.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

