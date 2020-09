Esporte Em noite abençoada, Thiago Galhardo marca em dobro e garante vitória colorada

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O líder do campeonato recebeu o Ceará no Beira-Rio, na noite desta quinta-feira (10), e mesmo com um primeiro tempo complicado, garantiu a vitória.

O primeiro tempo não foi o melhor momento do Inter. Mesmo os times tentando se conhecer, apostando na troca de passes, a primeira chance aconteceu com a equipe visitante, aos 9 Charles aproveitou falha do Inter, tocou para Mateus Gonçalves na área, que driblou e mandou para Vina. O meia distribuiu para Cléber, que finalizou fraco e Víctor Cuesta salvou em cima da linha.

Aos 15, primeira substituição, Peglow saiu com dores para a entrada de Sarrafiore.

Inter ainda se mantinha com dificuldades, principalmente na saída de bola, o Ceará tirava vantagem do erro tentando infiltrar na área colorada.

Já aos 32, quem teve a chance foi o colorado, Moisés recebeu de Boschilia e levantou para a área, Galhardo cabeceou, mas se desequilibrou e errou a meta.

Aos 43, o placar foi aberto no Beira-Rio. Gol de Thiago Galhardo! Edenílson cruzou rasteiro na área e Galhardo chegou para finalizar.O primeiro tempo se encerrou com vantagem colorada no placar.

No segundo tempo o jogo não deu trégua, nos 5 primeiros minutos, Vina soltou uma bomba da entrada da área, finalizando. A bola foi à direita do gol.

Aos 8, Saravia recebeu pela direita e cruzou na segunda trave. Sarrafiore escorou buscando Edenilson, mas o goleiro salvou. Galhardo ficou com a sobra e serviu Edenilson, que invadiu a área e soltou uma bomba, espalmada por Prass.

Boschilia pegou a sobra de corte parcial da defesa alvinegra e, na veia, finalizou, obrigando Prass a grande defesa.

O Ceará tentou chegar pelos lados, mas só chegou perto do empate em cobranças de escanteio.

Aí o erro na saída de bola foi do Vozão, aos 30. Gabriel Lacerda foi desarmado por Boschilia na entrada da área, e a bola sobrou para o Thiago Galhardo que mudou o placar novamente! Gol do artilheiro.

O Ceará persistiu tentando, aos 39 Vina salvou a bola na linha de fundo e cruzou fechado, mas Lomba espalmou.

Com a vitória colorada, o Inter garantiu os 3 pontos e a liderança isolada no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Moisés, Johnny, Edenilson, Nonato (Patrick), Boschilia (Moledo), Peglow (Sarrafiore, Abel Hernández), Thiago Galhardo (D’Alessandro).

Ceará – Guto Ferreira

Fernando Prass, Eduardo, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Alyson, William Oliveira (Lima), Charles, Vina, Fernando Sobral (Ricardinho), Mateus Gonçalves, Cléber (Sobis).

Arbitragem

Rodrigo Dalonso Ferreira – SC (CBF), auxiliado por Helton Nunes – SC (CBF) e Johnny Barros de Oliveira – SC (CBF). Quarto árbitro é Douglas Schwengber da Silva – RS (CBF). Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral – SP (CBF) comanda o VAR, com Douglas Marques das Flores SP (CBF) e Enderson Emanoel Turbiani da Silva SP (CBF) como assistentes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

