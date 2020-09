Esporte Reforços: Grêmio aguarda para assinar com Diogo Barbosa, descarta Wellington Martins e mira em novo volante

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O tricolor está próximo de anunciar um reforço na lateral-esquerda. As negociações com Diogo Barbosa estão avançadas e o jogador pode desembarcar em Porto Alegre em breve. Em outras posições, a busca por novos nomes seguem. Entre os volantes um nome foi descartado e outro começa a surgir. Diogo Barbosa Grêmio, jogador e Palmeiras já estão acertados. No entanto, falta um acordo financeiro entre Diogo, seu empresário e o verdão. Após a vitória por 2 a 0 contra o Bahia, fora de casa, o presidente Romildo Bolzan confirmou o avanço do negócio: “Grêmio e Diogo estão acertados, Grêmio e Palmeiras também estão. Agora, o Palmeiras precisa resolver uma questão ainda. Então temos de aguardar“. A pendência que existe é com o Coimbra, de Minas Gerais, que possui direitos do jogador. O empresário de Diogo nega, mas tudo indica que o impasse seja com o clube mineiro. Acertados esses assuntos, o jogador deve assinar com o tricolor.

A diretoria gremista precisou ir em busca de um lateral-esquerdo no mercado após perder Caio Henrique, que retornou ao Atlético de Madrid e até já foi vendido para o Mônaco.

Wellington Martins

No meio de campo, Romildo já descartou a contratação do volante Wellignton Martins, do Athlético-PR, por quem fez investidas nas últimas semanas. “Eu próprio conversei com o presidente Petraglia, disse a ele exatamente isso: não vamos dar mais andamento a esse negócio. Não sei por que voltou à carga hoje. Assim como muita coisa, volta, vai e fica o dito pelo não dito. Mas esse é o ambiente que a gente vive no futebol…”

Novo nome

Um dos nomes que surgiram como possível reforço para a volância gremista é o de Rômulo Caldeira, de 33 anos. Gaúcho de Pelotas, ele é naturalizado italiano, país em que está desde 2011. Procurado pela reportagem da Rádio Grenal, Rômulo não descartou a negociação:“Vamos ver nesses próximos dias”. O jogador está livre no mercado após disputar o último Campeonato Italiano pelo Brescia. Outros clubes brasileiros e da Europa também estão fazendo investidas pelo segundo volante. O jogador agora aguarda e avalia a proposta gremista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

