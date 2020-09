Esporte Buscando a manutenção da liderança, equipe colorada começa a se desenhar para enfrentar o Goiás

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O colorado dormiu mais uma rodada como líder do Brasileiro. A vitória em casa, por 2 a 0 em cima do Ceará, trouxe um alívio para quem estava com a liderança ameaçada. Nas últimas rodadas, o colorado viu Flamengo, São Paulo e Vasco se aproximarem na tabela. Na próxima semana, além do Campeonato Brasileiro, terá pela frente a Libertadores, que retorna após uma pausa de seis meses.

Mas o Inter não faz planos longos. Eduardo Coudet faz questão de deixar claro que a prioridade é sempre a próxima partida, independente do Campeonato. “A prioridade é cada jogo. Não estamos na condição de escolher nada. Pra todas equipes, vai ser muito difícil disputar duas ou três competições. Nós queremos competir em todas“, disse o técnico após a vitória contra o vozão.

É dessa forma que o Inter viaja para Goiânia, para enfrentar o Goiás, pela décima rodada do Brasileirão. A partida deste domingo (13), vale muito mais que a manutenção da liderança. Será o último jogo antes do retorno da Copa Libertadores. Na quarta-feira (16), o colorado recebe o América de Cali, pela terceira rodada da fase de grupos.

Mesmo não admitindo, a tendência é de que Eduardo Coudet poupe alguns jogadores no final de semana em razão do compromisso pela competição continental na próxima semana. Suspensos na Libertadores, os titulares Cuesta, Edenilson e Moisés devem estar em campo contra o Goiás. Os reservas, Musto, Marcos Guilherme e Praxedes também estão suspensos e podem ser opções para Coudet neste domingo.

Musto fica à disposição após alguns jogos fora por conta da Covid-19. Recuperado, o volante já voltou a treinar com a equipe. Da mesma forma, Rodrigo Lindoso. A tendência é que o segundo seja poupado, para estar fisicamente preparado e disputar a partida da quarta-feira.

No jogo contra o Ceará, João Peglow caiu no gramado com expressão de dor e levando a mão ao músculo adutor da coxa direita. O atacante passará por exames na tarde desta sexta-feira e será avaliado, podendo não entrar em campo no domingo. Além dele, os demais jogadores do elenco que estiveram em campo nesta quinta, também passarão por reavaliação física. Após isso, Coudet deve pensar seu time para o desafio de domingo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

