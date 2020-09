Esporte Gurias Gremistas encerram preparação para enfrentar o Corinthians

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira (11), as Gurias Gremistas realizaram o último treino antes de mais uma partida no Campeonato Brasileiro A1. A equipe joga contra o Corinthians no próximo domingo (13).

Entre as primeiras colocadas na competição, a equipe tricolor confirmou a terceira posição, ao vencer o Iranduba, em casa, por 3 a 1, na última quarta-feira (9) Se ganhar agora, empata na pontuação com os paulistas Santos e Corinthians, respectivamente, primeiro e segundo colocado, alcançando 21 pontos.

Para encerrar a preparação, a técnica Patrícia Gusmão realizou atividades técnicas e táticas, focado no posicionamento defensivo. A tendência é de que a equipe possa sofrer algumas modificações, visto alguns desfalques e desgaste físico de algumas atletas.

Os desfalques confirmados são da meia Kika, que saiu do gramado durante a vitória sobre o Iranduba, na última quarta-feira e teve o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo rompido, precisando passar por cirurgia, além da lateral Rebeca, que sentiu um desconforto no tornozelo esquerdo, também no último jogo e está em acompanhamento da fisioterapia. Outra jogadora que não estará à disposição para a partida é a lateral Sinara, que cumpre suspensão após ser expulsa no último jogo.

Karina Balestra, capitã da equipe gremista, que já teve uma passagem pelo Corinthians em 2008, destacou: “Estamos bem conscientes de que enfrentaremos uma das melhores equipes do campeonato. Elas certamente virão com respeito para a partida, porque também sabem da nossa postura nos últimos jogos. Sabemos que será um jogo de muita entrega, principalmente na marcação.O Corinthians é uma equipe que sai para o jogo, então com certeza, quando estivermos com a bola, também vamos atacar.”

O jogo contra o Corinthians, válido pela 9ª rodada do Brasileiro A1 acontece no domingo, às 14h, no Parque São Jorge, em São Paulo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte