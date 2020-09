Esporte O Grêmio anuncia Diego Barbosa como reforço

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

O lateral-esquerdo assinou contrato até dezembro de 2023. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa é o novo reforço do Grêmio para a temporada de 2020. O negócio foi confirmado na manhã desta sexta-feira (11), pelo vice-presidente de Futebol, Paulo Luz. Com 28 anos recém completados, o jogador, que estava defendendo o Palmeiras, assina contrato até dezembro de 2023. Diogo foi revelado nas categorias de base do Vila Nova, de Goiânia, mas se profissionalizou no Vasco da Gama, em 2010. Antes de vestir a camisa do Palmeiras, de 2017 a 2020, passou por Sport/PE, Guarani/SP, Coritiba, Atlético/GO, Goiás, Botafogo e Cruzeiro. Neste último, conquistou o título da Copa do Brasil, em 2017. Com a camisa palmeirense, Diogo Barbosa levantou os troféus do Campeonato Brasileiro de 2018, da Florida Cup e do Campeonato Paulista deste ano. O jogador deverá ser apresentado oficialmente nos próximos dias, após a realização dos exames médicos. Em outras posições, a busca por novos nomes seguem. Entre os volantes um nome foi descartado e outro começa a surgir. Wellington Martins

No meio de campo, Romildo descartou a contratação do volante Wellignton Martins, do Athletico-PR, por quem fez investidas nas últimas semanas. “Eu próprio conversei com o presidente Petraglia, disse a ele exatamente isso: ‘não vamos dar mais andamento a esse negócio’. Não sei por que voltou à carga hoje. Assim como muita coisa, volta, vai e fica o dito pelo não dito. Mas esse é o ambiente que a gente vive no futebol…”

Novo nome

Um dos nomes que surgiram como possível reforço para a volância gremista é o de Rômulo Caldeira, de 33 anos. Procurado pela reportagem da Rádio Grenal, Rômulo não descartou a negociação. “Vamos ver nesses próximos dias”. O jogador está livre no mercado após disputar o último Campeonato Italiano pelo Brescia. Outros clubes brasileiros e da Europa também estão fazendo investidas. O jogador agora aguarda e avalia a proposta gremista.

