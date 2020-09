Futebol O Inter intensifica os preparativos para os próximos desafios no Brasileirão e na Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Colorado enfrenta o Goiás neste domingo e o América de Cali na quarta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos em nove rodadas, o Inter volta a sua atenção para os próximos dois desafios. O primeiro é o duelo contra o Goiás, fora de casa neste domingo (13). Já o segundo é a partida contra o América de Cali (Colômbia) no estádio Beira-Rio, um dos confrontos que marcará na próxima quarta-feira a retomada da Copa Libertadores da América.

A preparação foi intensificada na tarde desta sexta-feira, com a reapresentação da equipe no centro de treinamentos do Parque Gigante, menos de 24 horas após a vitória de 2 a 0 sobre o Ceará. Sob o comando de Eduardo Coudet, a sessão se dividiu entre atividades físicas no gramado (para quem jogou na noite anterior) e exercícios técnicos e táticos, reforçados por jovens promessas das categorias de base.

O grupo ainda tem mais uma sequência de aprimoramento na manhã deste sábado, encerrando os trabalhos antes do embarque para Goiânia (GO) – o jogo está marcado para a noite de domingo (18h), no Estádio da Serrinha. Com apenas cinco pontos até agora, o anfitrião ocupa o último lugar da tabela e, mesmo que vença o visitante, não deixará a zona de rebaixamento nesta rodada.

Torneio continental

Transcorridos seis meses desde o último duelo pela Libertadores (o tumultuado Grenal que terminou em 0 a 0 na Arena tricolor, em 12 de março), o Inter divulgou nesta sexta-feira a lista atualizada de inscritos na competição continental.

Para o confronto da próxima quarta-feira contra o colombiano América de Cali, pela terceira rodada da fase de grupos, o Colorado conta com 40 nomes. Dentre as novidades estão o recém-contratados atacantes Abel Hernandez (uruguaio) e Yuri Alberto. A relação completa pode ser conferida no site oficial do clube – www.internacional.com.br.

