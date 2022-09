Política Após visita à sala de totalização, presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirma que votação é auditável e processo, transparente

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

A convite do presidente do TSE, entidades, partidos e representantes do governo estiveram na sala de totalização de votos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reafirmou nesta quarta-feira (28) que o processo de totalização de votos dados pelos eleitores aos candidatos é auditável e transparente.

Moraes deu a declaração após a visitação de entidades, partidos e representantes do governo à sala de totalização. Entre as pessoas que participaram da visitação estavam o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

“Nós realizamos uma visitação à sala de totalização exatamente para mostrar o que já é óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que fazem esse processo eleitoral para demonstrar que é uma sala como vocês puderam ver: é uma sala aberta, é uma sala clara, não é? Não é nem sala secreta, nem sala escura”, afirmou Moraes.

“A sala de totalização acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. Os técnicos acompanham com total fiscalização. A apuração é transparente, a apuração é auditável e é fiscalizada por todos aqueles que estão inscritos”, acrescentou.

Sala de totalização

A sala da Seção de Totalização é um espaço de trabalho convencional, com computadores distribuídos em baias e com acesso livre para os representantes das entidades fiscalizadoras, como Ministério Público, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Polícia Federal, partidos políticos, forças armadas e observadores internacionais.

A Seção de Totalização é uma das áreas da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que atua no desenvolvimento dos sistemas de totalização e divulgação dos resultados.

O setor, composto por uma equipe de 20 servidores que trabalham em conjunto com outros setores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais. A equipe não faz a totalização, que é realizada por um computador, que fica no Centro de Processamentos de Dados, sem qualquer interferência humana.

“Importante lembrar que os sistemas em uso no dia da eleição são lacrados e assinados digitalmente antes das eleições, e o resultado de cada seção eleitoral acontece assim que a eleição termina, às 17h, com a emissão dos BU (Boletins de Urna) ainda nas seções eleitorais”, diz o TSE.

O resultado de cada eleição é conhecido no término da votação, com a impressão do BU, que traz a quantidade de votos depositados em cada urna eletrônica. Além de ficarem disponíveis para consulta pública nas seções, os BUs também são entregues aos fiscais de partido e serão publicados em tempo real nas Eleições 2022.

