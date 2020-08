Grêmio Após vitória de 4 a 3 em cima do Novo Hamburgo, Renato comemora a classificação, mas admite “Foi mais vacilo nosso”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após a vitória apertada de 4×3 do Grêmio em cima do Novo Hamburgo, o técnico Renato Portaluppi falou sobre o a partida, destacou a falta de concentração de sua equipe como o principal motivo dos três gols tomados, e disse estar motivado para ir em busca de mais uma vitória em Grenal, já que com a vitória, o tricolor enfrentará o Inter na próxima quarta-feira (5).

“Quanto à partida, tem coisas que o técnico fala pro grupo que ficam dentro das quatro paredes. Eu alertei pra eles o perigo desse jogo, e no momento que estávamos vencendo por 2×0, eu continuei alertando que tínhamos que matar o jogo. Nós demos espaços e tivemos falhas individuais que não estamos acostumados. Uma semifinal é uma semifinal, o Novo Hamburgo não chegou à toa. O time é muito bem dirigido, nos complicou bastante, nos deu bastante trabalho. É lógico que o importante é nossa classificação, mas precisamos aprender com os nosso erros”, disse o técnico.

A partida equilibrada contou com três gols pelo lado do Noia, sempre empatando o resultado. Apenas no final da partida, aos 45 do segundo tempo, Luciano livrou o Grêmio da disputa de pênaltis, e carimbou a classificação para a final. “Hoje foi mais vacilo nosso. Ao invés de aproveitarmos a vantagem e os espaços do adversário, nós nos acomodamos. Erro grave nosso. Voltamos mais concentrados no segundo tempo, criando mais. Eu acho que a gente tira exemplos de empates, derrotas e até mesmo vitórias. Sabemos que precisamos melhorar, mas sabemos que quatro meses sem jogar é difícil”, destacou.

Renato falou também sobre a declaração de Eduardo Coudet, de que o argentino estaria incomodado pela falta de vitórias pelo lado colorado: “Você não iria querer que o Coudet falasse que eles estão desmotivados pro clássico. Eu jamais falaria isso. Eu estou tão motivado ou mais para conseguir mais uma vitória. Parabenizo o trabalho que o Coudet está fazendo. Mas é mais um clássico. Cada partida é uma partida. Não tem favorito no clássico, independente de como as equipes estão. Então se o Coudet falou que está motivado, eu também digo que estou motivado”.

Agora é Grenal! Com a vitória gremista em cima do Novo Hamburgo, o tricolor será o adversário do Inter, que venceu o Esportivo, e está na final do returno do Campeonato Gaúcho. A decisão está prevista para a próxima quarta-feira (5), na Arena, mas datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

